Shoppings abrem vagas na Grande São Paulo: Saiba como se inscrever

A temporada de contratações de fim de ano já começou nos shoppings da Grande São Paulo. Somente a Ancar Ivanhoe, uma das principais redes de shopping do País, está com quase 1.500 vagas temporárias para atender à alta demanda do período que é considerado a melhor época de vendas no varejo. “O setor de shopping center é, muitas vezes, a porta de entrada para o mercado de trabalho com chance de efetivação para quem busca uma oportunidade no setor”, afirma Sérgio Nagai, superintendente regional da empresa.

O Shopping Metrô Itaquera, localizado na Zona Leste da capital, há 700 vagas para vendedor e estoquista. Para participar, os candidatos devem enviar o currículo por meio do site.

Na região da Paulista, o Shopping Pátio Paulista também está com 700 vagas. Os candidatos podem se inscrever pelo site do shopping.

O Golden Square, em São Bernardo do Campo, abriu 50 postos de trabalho temporário. As pessoas interessadas podem cadastrar seu currículo na aba “Trabalhe Conosco”.