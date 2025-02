Shopping Metrópole zera envio de lixo para aterros sanitários em 2024

Alinhado com seu compromisso de seguir reduzindo o impacto ambiental de suas operações, o Shopping Metrópole atingiu em 2024 a média mensal de 90,62% de reciclagem das mais de 4.800 toneladas de resíduos gerados, os demais dejetos foram coprocessados e reaproveitados, zerando o envio de qualquer material para aterros sanitários.

“Este resultado celebra o esforço constante de todos e nos incentiva a prosseguir focados no proposito de evitar que os resíduos sejam destinados aos aterros sanitários e incineradores, como parte do compromisso de promover um futuro mais sustentável para a sociedade, assumido em setembro de 2023, quando recebemos o Selo Rumo ao Lixo Zero, do Instituto Rumo ao Lixo Zero”., comenta Valeria De Biasi, superintendente do Shopping Metrópole.

Ao longo de 2024, o empreendimento evitou que 74,35 toneladas de CO² fossem lançadas na atmosfera, que 5.514 árvores fossem cortadas e que 607 litros de petróleo fossem consumidos.

A economia de 1,8 milhão de litros de água, atingida pelo Shopping Metrópole, seria capaz de atender por 24 horas 11.954 pessoas, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, que estima que o brasileiro consome cerca de 154 litros por dia.

Além disso, o tratamento adequado dos resíduos, poupou a extração de 58,14 toneladas de bauxita, usada na produção do alumínio, e ajudou no reaproveitamento de 14,19 toneladas de vidro, que é 100% reciclável.

Ações Sociais



Com o compromisso de impactar positivamente, promover oportunidades e reforçar os laços do empreendimento com a sociedade do entorno, o Shopping Metrópole realizou cinco campanhas solidárias em 2024.

Foram arrecadados 566 itens de materiais escolares na volta às aulas, 132 peças de roupas no inverno e 110 brinquedos no Natal, além da doação de 300 livros “Brasileirinhos da Amazônia“, que ajudaram a transformar a vida das mais de 3 mil famílias atendidas pela ONG Human Hand, de São Bernardo do Campo.

Em parceria com o Instituto Cabelegria, recebeu a doação de 80 mechas e 50 lenços para a ação de conscientização e prevenção precoce contra o Câncer de Mama, durante a Campanha Outubro Rosa.

Na opinião de Valéria De Biase, superintendente do empreendimento, os resultados positivos só foram alcançados graças ao perfil solidário da população da região do ABC.