Shopping Metrópole promove campanha de arrecadação de material escolar

Clientes do Shopping Metrópole podem começar o ano ajudando o próximo com a doação de materiais escolares (usados em bom estado ou novos) e se beneficiando com isso. Em parceria com o Instituto da Criança e a ALLOS – maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina, da qual o empreendimento faz parte –, entre os dias 15 de janeiro e 9 de fevereiro, o shopping vai arrecadar itens para crianças em situação de vulnerabilidade social da região do ABC. Para impulsionar a iniciativa, o Shopping Metrópole traz um adicional especial à campanha: as doações valerão ingressos para o cinema.

A dinâmica vai funcionar assim: 2 cadernos = 1 ingresso; 1 mochila = 1 ingresso; 1 estojo = 1 ingresso; 1 caixa de lápis ou canetas = 1 ingresso, com limite de dois ingressos por CPF. Todas as doações serão bem-vindas e podem ser feitas diretamente no Espaço do Cliente, que fica no corredor ao lado da Kopenhagen, de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h.

“A educação é a base para mudarmos a sociedade. Por isso, o Shopping Metrópole desdobrou a iniciativa com o intuito de incentivar a participação de parceiros, visitantes, clientes, lojistas e colaboradores. É importante auxiliarmos estas crianças da nossa comunidade a terem perspectiva de um futuro promissor. Mas, além disso, ajudar ao próximo é uma via de mão dupla, faz bem para todos”, comenta Valéria de Biasi, superintendente do empreendimento.

“Nesse momento de muitas despesas para as famílias, reafirmamos o cuidado com a educação e o desenvolvimento das comunidades no nosso entorno. Essa é uma campanha que faz a diferença das crianças beneficiadas e fortalece os laços entre a comunidade local e o shopping, que segue com o propósito de transformar e impactar positivamente a vida das pessoas”, afirma a diretora de Marketing da ALLOS, Ana Paula Niemeyer.

Desde 2020, quando a campanha foi iniciada, foram arrecadados cerca de 42 mil itens. O Instituto da Criança é o responsável pelo mapeamento, validação, coleta e entrega desses materiais às diferentes instituições situadas nas comunidades próximas aos shoppings da ALLOS.

Serviço:

Doe e Ganhe – Arrecadação de Material Escolar – Shopping Metrópole

Período: de 15/01 a 09/02/2024

Local de doação: Espaço do Cliente

Dinâmica: 2 cadernos = 1 ingresso; 1 mochila = 1 ingresso; 1 estojo = 1 ingresso; 1 caixa de lápis ou canetas = 1 ingresso

Limite de 2 ingressos por CPF