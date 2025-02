Shopping Metrópole antecipa o Carnaval 2025 com diversão gratuita para toda a família

O calendário de entretenimento para as famílias não para no Shopping Metrópole. Nos dias 22 e 23 de fevereiro o empreendimento agita a região com seu Metrópole Folia, bailinho de Pré-Carnaval cheio de atrações para alegrar a garotada.

Monitores treinados estarão prontos para enfeitar os pequenos com pintura facial, a bandinha itinerante animará a festa ao percorrer os corredores do empreendimento às 14h, 16h e às 18h levando música e alegria junto com personagens lúdicos, diversão garantida das 14h às 19h, com ponto de encontro no Corredor Central.

“O Carnaval é uma das festas mais tradicionais do Brasil e, como parte das comemorações dos 45 anos do Shopping Metrópole, programamos dois dias de alegria e diversão para que as famílias possam aproveitar a folia com os filhos e pets de maneira segura e confortável”, explica Valéria De Biasi, superintendente do empreendimento.

Para quem ainda está à procura de fantasias divertidas e criativas, as lojas do Shopping Metrópole oferecem várias opções para adultos e crianças, como a Daiso, Renner, Tip Top, Miniso, Loungerie, YouCom, Riachuelo, C&A e as Lojas Americanas. Maquiagens e acessórios para incrementar ainda mais o visual, podem ser encontrados na Contém 1 g, Natura, Mundo do Cabelereiro ou no Boticário. Ainda falta a sapatilhas, tênis ou pochetes para garantir conforto e estilo, com certeza a Anacapri, Constanze e Arezzo têm os melhores modelos.

Serviço:

Metrópole Folia – Shopping Metrópole

Data: 22 e 23 de fevereiro de 2024

Horário: das 14h às 19h

Local: Corredor Central do shopping, próximo à loja Prego

Evento gratuito e pet friendly