Fevereiro começa com ingressos a R$ 10 na Semana do Cinema UCI do Shopping Metrópole

Para quem quer assistir Ainda Estou Aqui, filme brasileiro indicado ao Oscar 2025, ou o aplaudido Auto da Compadecida 2, a Semana do Cinema UCI do Shopping Metrópole é a melhor opção. Os ingressos estão a R$ 10 e o combo especial de pipoca salgada média e dois refrigerantes de 500 ml por R$ 30 e o com pipoca doce por R$ 33. Para conferir a programação completa dos filmes em cartaz e suas sinopses, basta acessar o site.

A UCI XPLUS também entrará nos descontos da Semana do Cinema. A sala conta com uma tela gigante com projeção 3D digital, gerando imagens cristalinas em altíssima definição, e revolucionário sistema de som DOLBY ATMOS, que cria a ilusão de um campo de som infinito em 360 graus ao redor do espectador, dando a sensação de imersão total no filme.

Não fazem parte da promoção as salas 4DX, De Lux, poltronas De Lux, conteúdos alternativos e pré-vendas de filmes. Há preços diferenciados para poltronas SuperSeat, Super D e Zero Gravity.

Serviço:

Semana do Cinema – UCI Shopping Metrópole

Período: de 06 a 12 de fevereiro de 2025

Dinâmica: ingressos de sessões 2D, 3D e XPLUS por R$ 10

Local: salas de cinema UCI