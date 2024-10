Shopping Metrópole inicia sua Campanha Outubro Rosa

O Shopping Metrópole, em parceria com o Instituto Cabelegria, promove ações de conscientização sobre o combate ao câncer de mama. De 10 a 31 de outubro, o empreendimento receberá doações de mechas de cabelo e lenços. Já no dia 21, das 11h às 19h, na portaria Vergueiro, será possível cortar o cabelo com profissionais parceiros da ONG, de maneira gratuita, e doar para a confecção de perucas. Além disso, como forma de chamar a atenção dos frequentadores e conscientizá-los sobre a importância da causa, durante esse período, o mall terá iluminação da fachada na cor rosa, peças informativas distribuídas em seus corredores, nos totens digitais e nas 12 telas da praça de alimentação e entregará uma garrafinha de água decorada com o tema da campanha, aos clientes que passarem pelo serviço de valet.

Clientes e visitantes que desejarem participar, podem levar suas mechas de cabelo, com no mínimo 15 centímetros, presas por um elástico e embaladas em um saco plástico, ou lenços e depositar na caixa destinada à arrecadação, disponível no Espaço Cliente, localizado no corredor, ao lado da Kopenhagen.

Segundo Valéria de Biasi, superintendente do shopping, é muito importante poder participar e contribuir com uma causa tão relevante, que proporciona momentos de alívio aos pacientes que estão lutando contra o câncer. “Nossa expectativa é que a campanha tenha ótima receptividade devido ao perfil solidário da população da região do ABC.”

Em seus 11 anos de atuação, o Instituto Cabelegria se tornou uma das maiores ONGs de arrecadação de cabelo do país, tendo confeccionado e doado mais de 14 mil perucas, gerado renda para 9 costureiras e impactado a vida de milhares de pessoas por meio de ações de conscientização.

SERVIÇO

Campanha “Outubro Rosa” – Shopping Metrópole

Mecânica: doação de lenços e mechas de cabelo de no mínimo 15 cm., presas por um elástico e acondicionadas em saco plástico e corte solidário de cabelos.

Período: de 10 a 31 de outubro e 21 de outubro de 2024, respectivamente.

Local: Espaço Cliente, localizado no corredor, ao lado da Kopenhagen, e portaria da Vergueiro.

Endereço: Praça Samuel Sabatini, 200 – Centro, São Bernardo do Campo – SP, CEP 09750-902