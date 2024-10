Shopping Metrópole recicla mais de 87% dos resíduos gerados de abril a junho de 2024

Comprometido com a responsabilidade ambiental, o Shopping Metrópole atingiu a marca de 245,34 toneladas de resíduos reciclados, o resultado é fruto do trabalho do empreendimento de estimular clientes e visitantes a fazerem o descarte correto nas lixeiras de reciclagem distribuídas em seus corredores.

Ao todo foram encaminhados para reciclagem 2,14 toneladas de alumínio, 10,34 toneladas de plástico, 53,68 toneladas de papel, 2,45 toneladas de vidro e 115,48 toneladas de material orgânico, que foram encaminhadas para compostagem. Além disso,12,33% dos rejeitos foram direcionados para coprocessamento e reaproveitados, com isso, não houve destinação de resíduos gerados para aterros sanitários no trimestre.

Os números chamam a atenção, mas o impacto vai além das estatísticas. Graças à reciclagem e ao reaproveitamento de resíduos, feitos de forma correta pelo Shopping Metrópole – com lixeiras de reciclagem distribuídas pelo empreendimento, estimulando os clientes a descartar corretamente os resíduos – a estimativa é que mais de 1.360 árvores foram preservadas e 494.400 litros de água, poupados. Além disso, evitaram-se 37,6 quilos de emissões de CO2 no meio ambiente. Confira a tabela completa a seguir:

Estimativa de recursos naturais poupados de acordo com resíduos reciclados/reaproveitados Quantidade Papel / papelão = Árvores unidades 1.360 Papel / papelão = Litros de água poupados 494.400 Plástico = Petróleo toneladas 0,146 Metal / alumínio = Bauxita 9,75 Metal / alumínio + Emissão de KG de CO2 poupados 15.582 Vidro = Areia + calcário + carbonato de sódio + feldspato + barrilha 3,33

O reconhecimento desse compromisso aconteceu em setembro de 2023, quando o shopping recebeu o selo “Rumo ao Lixo Zero” do Instituto Lixo Zero Brasil. Este certificado celebra as conquistas alcançadas e incentiva o empreendimento a cumprir a meta de evitar que mais de 90% dos resíduos sejam destinados aos aterros sanitários e incineradores.

De acordo com o Instituto, Lixo Zero é um objetivo ético, econômico, eficiente e visionário, que orienta as pessoas e empresas a mudarem seus estilos de vida, buscando simular os ciclos naturais sustentáveis, em que todos os materiais descartados são projetados para se tornarem recursos para outros usarem.

“O Shopping Metrópole está empenhado em constantemente reduzir o impacto ambiental gerado pela operação do empreendimento, com a finalidade de promover um futuro mais sustentável para todos. Além disso, entendemos que esta é uma ótima maneira de inspirar outras empresas a fazerem o mesmo”, conta Valéria de Biasi, superintendente do shopping.