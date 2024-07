Shopping Metrópole oferece lazer durante as férias

As férias de julho chegaram e este é o momento de aproveitar o período com as crianças e adolescentes. Opções de entretenimento não faltam para todos se divertirem bastante no Shopping Metrópole.

Até 18 de agosto, o corredor central do empreendimento se torna local de entretenimento com a Pista de Patinação Roller Traxart. Com horário de funcionamento de segunda a sábado, das 12h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h, a atração é acessível a partir dos 05 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável.

Esta é a oportunidade para os apaixonados por patinação terem um local seguro e agradável para praticar e, para quem nunca patinou, é a chance de conhecer o esporte, que pode se tornar um novo hobby. Os valores da Pista de Patinação Roller Traxart são de R$ 40 por 30 minutos ou R$ 60 por 1 hora, incluindo entrada e locação de equipamentos (obrigatório o uso de meias), além de instrutores qualificados presentes no local para auxiliar os participantes. Aqueles que quiserem, podem levar o próprio equipamento para utilizar na atração. Obrigatório o uso de meia.

O Quintal do Nicolao, na Praça de Eventos, tem espaço temático de fazenda e traz um parque infantil, inédito na região, que promete encantar crianças os pequenos. Com 140 metros quadrados, a atração conta com uma variedade de atividades pensadas para entreter e desenvolver habilidades motoras e imaginativas.

Indicado para crianças de até 12 anos, o espaço conta com atrações como piscina de bolinhas com escorregador, coqueiro gira-gira, cama de gato e brinquedão de circuito. As atividades foram cuidadosamente desenvolvidas para oferecer uma experiência única, promovendo a interação e a criatividade em um ambiente seguro e acolhedor.

A atração, disponível até 30/07, funciona das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 20h, aos domingos e feriados. Os ingressos custam R$ 45 por 30 minutos, R$ 65 por uma hora e R$ 2 por minuto excedente. Crianças menores de 4 anos precisam estar acompanhadas por um responsável maior de idade, que não paga ingresso.

O evento também é inclusivo, oferecendo meia entrada para crianças com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), que também devem estar acompanhadas por um adulto, sem custo adicional para o acompanhante. Para usufruir do benefício, é necessário apresentar RG, atestado ou declaração médica. Além disso, gestantes, crianças com deficiência ou TEA têm prioridade na fila do parque.

Inaugurada há pouco tempo, a UP KIDS conta com um espaço de diversão para crianças de 1 a 12 anos, com atividades como cama elástica, piscina de bolinhas, escorregador, arvorismo e espaço para brincadeiras. Os valores são: 15 min – R$ 25; 20 min – R$ 30; 30 min – R$ 40; 1 hora – R$ 60. O minuto excedente custa R$ 1,50. O local aceita pagamento em cartão e PIX. Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas de um responsável.

Além disso, outras opções de brincadeiras podem ser encontradas no Shopping Metrópole, como o Parque Indoor, com diversas atividades para as crianças, que fica em frente à Renner e é gratuito. Já na Stop&Go, no Piso Térreo, é possível alugar carrinhos para os pequenos, que podem ser dirigidos pela própria criança ou pelo responsável via controle remoto.

E quem nunca quis ganhar um bichinho nas máquinas de parques? No Shopping Metrópole, existem dois lugares para tentar a sorte e testar as habilidades: na Top Plush e na Plush 4 Fun, ambos no Corredor de Eventos. No empreendimento, também há um Simulador Hilix Coaster, que permite uma experiência tecnológica de aventura, próximo à entrada do cinema.

O cinema é garantia de diversão e uma excelente opção para agradar todos os gostos. A UCI do Shopping Metrópole conta com nove salas. Na UCI XPLUS, que possui uma tela gigante com projeção 3D digital e som DOLBY ATMOS, os visitantes podem desfrutar de uma experiência cinematográfica imersiva. Em julho, ótimas opções de cinema em família são os filmes Meu Malvado Favorito 4, que estreia em 04 de julho, e Divertidamente 2, já em exibição.

Valéria de Biasi, superintendente do Shopping Metrópole, explica a importância de oferecer atividades infantis durante as férias: “Com o tempo livre das crianças neste período, é importante que os responsáveis levem os pequenos para brincar fora de casa, com opções alternativas às telas. A pista de patinação e o Quintal do Nicolao são ótimas dicas de passeio, que garantem diversão para todas as idades”.

Promoção Sempre em Movimento no Metrópole

Para comemorar as férias escolares, o Shopping Metrópole está com uma promoção especial para concorrer a um kit completo e totalmente personalizado da Traxart, com patins inline customizado, proteção, capacete, meia, mochila, higienizador e garrafa. Serão dois vencedores diferentes!

Para participar, é necessário seguir a página do Shopping Metrópole no Instagram, curtir o post oficial do sorteio e marcar 3 amigos diferentes nos comentários. O Período da Promoção é de 01 a 21 de julho de 2024. Os dois vencedores serão anunciados até primeiro de agosto de 2024.

Regulamento: Residir no Grande ABC (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) ou na cidade de São Paulo; menores de 18 anos podem participar da promoção, sendo apenas obrigatoriamente a presença de um responsável legal maior de 18 anos para retirada do prêmio; o ganhador do primeiro sorteio não poderá participar do segundo. Serão desclassificadas as pessoas que não cumprirem as regras anteriores e os requisitos para participar da promoção.