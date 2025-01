Serviços essenciais em falta: Taka cobra soluções para Diadema

O prefeito Taka Yamauchi (MDB), demonstrou preocupação com a falta de serviços públicos essenciais em Diadema, destacando a ausência do Instituto Médico Legal (IML) e de um posto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como problemas graves. Segundo ele, essa situação é um reflexo da negligência de administrações passadas.

Impactos da desativação do INSS e do IML

O posto do INSS, desativado em 2020 após o fim de um convênio municipal, era uma promessa da gestão anterior para ser reaberto até o primeiro semestre de 2024, o que não aconteceu. Já o IML, fechado em 2021 por condições inadequadas, teve uma reabertura parcial em dezembro de 2023, mas exames de necropsia continuam sendo realizados em São Bernardo do Campo, gerando transtornos.

O prefeito destacou que Diadema precisa de ações urgentes para garantir o acesso da população a serviços essenciais, buscando superar o descaso enfrentado nos últimos anos.