Prefeitura inspeciona unidade de Pronto Atendimento do bairro Eldorado

O prefeito Taka Yamauchi, de Diadema, realizou uma visita à unidade de Pronto Atendimento (PA) do bairro Eldorado, com o objetivo de identificar oportunidades de melhorias para oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado à população local.

Durante a inspeção, o prefeito Taka Yamauchi , o secretário de Saúde, Dr. Antonio Carlos, e o Secretário Adjunto de Saúde, Gustavo Tomaz, foram avaliados o fluxo de atendimento, o tamanho da demanda e as principais reclamações registradas pelos usuários. Também foi analisado o aproveitamento do espaço físico, que pode ser otimizado para garantir maior conforto e eficácia nos atendimentos.

“Um dos pontos que mais me preocupam é a presença de pombos em áreas de grande circulação. Isso representa riscos à saúde e compromete o conforto dos pacientes. Isso é inaceitável em um local que deve oferecer segurança e acolhimento. Vamos trabalhar intensamente com nossa equipe para implementar melhorias e trazer soluções que beneficiem todos os usuários deste serviço”, afirmou o prefeito.

Divulgação/PMD

As visitas fazem parte de uma agenda de inspeções realizadas pelo governo para identificar oportunidades de aprimoramento na rede de saúde municipal. Além do prefeito e secretário, os vereadores Fernanda Durães, Juninho do Chicão e Márcio Jr também estiveram no PA Eldorado. Medidas serão tomadas para melhorar o fluxo de atendimento, otimizar os espaços e assegurar melhores condições aos usuários e profissionais de saúde.