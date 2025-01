“Cracolândias” chegam a Diadema e desafiam gestão pública local

Nos últimos meses, a região metropolitana de São Paulo tem registrado um alarmante aumento no número de usuários de drogas em áreas públicas, fenômeno que agora afeta também cidades do entorno, como Diadema. O bairro Eldorado, em especial, tornou-se um ponto crítico desde o final de 2024, com um crescimento significativo de dependentes químicos relatado por moradores e comerciantes.

Reação imediata da gestão municipal

Embora a polícia tenha negado aumento de crimes na área, o prefeito Taka Yamauchi (MDB) reconheceu a gravidade da situação. Em resposta, formou uma comissão de crise com representantes das secretarias de Segurança Cidadã e Assistência Social para implementar medidas emergenciais. “Estamos cientes da gravidade e tomamos providências enérgicas para restaurar a ordem e garantir a tranquilidade dos moradores”, afirmou o prefeito.

Operações recentes da Guarda Civil Municipal (GCM) na região resultaram na apreensão de grandes quantidades de drogas, incluindo 207 trouxinhas de maconha e 440 pinos de cocaína na rua Carapeba. A Secretaria de Assistência Social também intensificou os encaminhamentos de dependentes para serviços de acolhimento.

Impactos na vida dos moradores

Comerciantes locais destacam que o aumento de dependentes químicos nas ruas tem gerado receio entre os clientes. Uma comerciante relatou que muitos evitam levar objetos de valor, como celulares, ao visitarem a área. “Desde o Natal, vemos um crescimento assustador de pessoas pedindo ajuda e a sensação de insegurança aumentou”, afirmou.

A Secretaria de Segurança Pública do estado minimizou as preocupações, alegando que o patrulhamento foi reforçado nas áreas mais afetadas e que houve uma redução nos índices de roubos. Ainda assim, o desafio de conter a expansão das “Cracolândias” na região se mantém como uma questão urgente para a administração local.