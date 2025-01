Diadema intensifica ações no bairro Eldorado após aumento de usuários de drogas

A Prefeitura de Diadema, por meio de uma Comissão de Crise criada pelo Gabinete do Prefeito Taka Yamauchi, adotou medidas emergenciais no bairro Eldorado após o aumento do número de usuários de drogas e pessoas em situação de rua, desde o período das festas natalinas. O grupo de trabalho reúne representantes das secretarias municipais de Segurança Cidadã e a de Assistência Social e Cidadania (SASC) para organizar ações destinadas ao enfrentamento da situação e ao acolhimento dos usuários.

Como parte das ações, a GCM – Guarda Civil Municipal de Diadema intensificou o patrulhamento e as operações de abordagem no local, verificando que muitos dos usuários vieram de outras cidades, sob alegações de que foram transportados com promessas de acesso a drogas de “melhor qualidade e preço”.

“Desde que recebemos as denúncias temos adotado medidas enérgicas para restabelecer a ordem e a tranquilidade dos moradores. Estivemos no local, conversamos com as pessoas e sabemos que esses usuários vieram parar aqui de forma criminosa e trouxeram muitos problemas para os moradores do Eldorado. Estamos atuando fortemente junto com a nossa GCM e autoridades policiais para amenizar esse problema de forma correta”, afirmou o prefeito.

De acordo com o Comando da GCM, entre as ações realizadas no Eldorado, a corporação efetuou uma apreensão significativa de entorpecentes na rua Carapeba. Na oportunidade, a operação apreendeu 207 trouxinhas de maconha, 440 pinos de cocaína, dois rádios comunicadores e R$ 257 em espécie. Além disso, a Guarda também realizou outros flagrantes de roubos naquela região da cidade.

Além das ações de Segurança Cidadã, a Secretaria de Assistência Social tem promovido encaminhamentos de pessoas em situação de rua para os serviços sociais do município.