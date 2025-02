Seguros que podem garantir uma folia tranquila no Carnaval 2025

O Carnaval brasileiro já começou, trazendo consigo a promessa de dias repletos de alegria, música e celebração. Mas para que a folia seja verdadeiramente inesquecível pelas razões certas, especialistas em seguros alertam: a preparação vai além de fantasias e roteiros de blocos.

A aglomeração característica do Carnaval aumenta os riscos de pequenos acidentes, o que reforça a necessidade de seguros pessoais durante o período festivo. “O seguro de acidentes pessoais funciona como um verdadeiro passe livre para a diversão. Ele garante que imprevistos como quedas, torções ou outros incidentes não transformem momentos de alegria em dor de cabeça financeira”, explica Paulo Davidoff, diretor de Massificados e Seguros Pessoais da Alper Seguros, uma das maiores corretoras de seguros do Brasil.

Um levantamento da Alper mostra também uma preocupação crescente dos foliões: a segurança de seus pertences. O seguro para celulares tem se tornado item obrigatório para quem não quer perder aquela foto perfeita por medo de furtos ou danos ao aparelho. Somente até a noite do último domingo, dia 23, a Polícia Civil de São Paulo registrou 880 boletins de ocorrência referentes a roubos de celular durante o pré-Carnaval da maior cidade do país.

Dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo revelam que no ano passado, o primeiro fim de semana de Carnaval contou com 2.344 ocorrências registradas. “Muitos clientes nos procuram dias antes do Carnaval especificamente para segurar seus smartphones. O aparelho é essencial não apenas para registrar momentos, mas também para localização e comunicação em meio à multidão”, comenta Paulo Davidoff.

Para quem vai viajar ou simplesmente curtir fora de casa, as dicas de segurança recomendadas incluem duas frentes de proteção:

Seguro residencial: Com coberturas específicas para quando residências ficam vazias e se tornam alvo de invasões.

Seguro viagem: Fundamental para quem aproveita o feriado para conhecer destinos turísticos carnavalescos, oferecendo assistência médica, cobertura para bagagens extraviadas e até mesmo cancelamento de viagem.

A Alper Seguros destaca que as novas tecnologias e métodos de proteção baratearam os seguros, o que torna sua contratação uma ferramenta de proteção acessível. A Alper também compartilha algumas recomendações práticas para complementar a proteção oferecida pelos seguros: cadastre seu celular em aplicativos de rastreamento; fotografe seus documentos e envie para seu e-mail antes de sair para a folia; instale sistemas de monitoramento residencial com alerta remoto; mantenha contatos de emergência facilmente acessíveis; e salve o número da central de atendimento da seguradora no celular.

“O verdadeiro espírito do Carnaval está na liberdade de se divertir sem amarras, mas no cenário que vivemos, requer proteções. Nossa missão é garantir que as pessoas possam se divertir com maior proteção, naquilo que os seguros podem oferecer. Com o seguro adequado, a única preocupação do folião deve ser qual bloco escolher ou que fantasia usar”, finaliza Paulo Davidoff, da Alper.