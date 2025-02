Carnaval e segurança: Como proteger seu celular durante as festividades

Durante o Carnaval, a combinação de multidões, animação e diversão é inegável, mas também traz consigo o risco de furtos e roubos, especialmente de celulares. Aproveitando-se da distração dos foliões em ambientes lotados, muitos criminosos atuam de forma furtiva. Para evitar que esses incidentes ocorram, é aconselhável que os usuários evitem manusear seus dispositivos móveis em locais movimentados e os guardem em lugares seguros.

No caso de um celular ser perdido ou roubado, é fundamental agir rapidamente para prevenir o uso indevido do aparelho e a exposição de dados pessoais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) disponibiliza o aplicativo “Celular Seguro“, uma ferramenta gratuita que pode ser baixada tanto para Android quanto para iOS, projetada para ajudar os usuários em situações adversas.

Com o “Celular Seguro”, os usuários podem cadastrar contatos de confiança que terão a capacidade de relatar o roubo (que envolva violência), furto (sem contato direto) ou perda do dispositivo. Além disso, essa funcionalidade permite bloquear remotamente o celular e as contas associadas ao seu titular.

Lançado em dezembro de 2023, o aplicativo já recebeu mais de 111 mil alertas de bloqueio até a manhã do dia 26 daquele mês. Desses registros, 51.476 foram decorrentes de roubos, 36.343 de furtos e 22.652 por perda.

Ao todo, 2.499.301 pessoas instalaram a ferramenta, e 1.713.757 contatos foram cadastrados como pessoas de confiança pelos usuários.

O aplicativo atua como um botão de emergência que possibilita ao usuário ou a alguém de sua confiança bloquear rapidamente o celular mesmo na ausência de acesso à internet ou outros dispositivos móveis. O MJSP recomenda que os usuários cadastrem mais de uma pessoa como contato seguro e também possibilita registrar múltiplos aparelhos sob um único CPF.

Uma vez que uma ocorrência é registrada no sistema, o “Celular Seguro” envia notificações para parceiros institucionais que podem proceder com o bloqueio do dispositivo e das contas relacionadas ao usuário. Entre as entidades participantes estão bancos, operadoras de telefonia e empresas multinacionais de tecnologia.

Para utilizar a funcionalidade do aplicativo, os usuários devem acessar a opção ‘Cadastrar Contato’ e fornecer informações como nome, CPF, telefone e e-mail da pessoa escolhida como contato seguro. É crucial que essa escolha seja feita com cautela, visto que essa pessoa terá a permissão para solicitar o bloqueio do celular em situações emergenciais.

Além disso, a pessoa indicada deve estar registrada no “Celular Seguro” e ter um login ativo no portal Gov.br para evitar bloqueios indevidos. A partir do momento em que um contato é cadastrado, ele poderá visualizar o aparelho associado ao perfil do aplicativo.

Em caso de furto ou perda do celular, um dos contatos designados pode acessar o aplicativo ou site para emitir um alerta e realizar o bloqueio necessário ao clicar no botão “Emitir Alerta”.

Mesmo se um contato não tiver um celular registrado no aplicativo, ele ainda poderá ajudar aqueles que confiaram nele como contato seguro.

Para emitir um alerta, primeiro é necessário selecionar o aparelho cadastrado que necessita da ocorrência. O aplicativo oferece a opção de escolher se o alerta será feito pelo próprio usuário ou pelo contato confiável previamente cadastrado.

O sistema ainda disponibiliza duas modalidades de bloqueio: após registrar a ocorrência, ele se conecta automaticamente com as instituições participantes para suspender o dispositivo junto às operadoras de telefonia e aos serviços bancários associados.

Para mais informações ou esclarecimentos sobre como utilizar todas as funcionalidades do aplicativo “Celular Seguro”, os interessados podem acessar a seção Guia Rápido disponível no site oficial do programa.