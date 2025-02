DER-SP lança Operação Carnaval 2025 com expectativa de grande fluxo de veículos

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), inicia, a partir desta sexta-feira (28/2), até a quarta-feira de cinzas (5/3), a Operação Carnaval 2025. Durante o período, uma série de medidas operacionais será adotada para reforçar a segurança e fluidez do tráfego nas rodovias estaduais. Cerca de 1,1 milhão de veículos devem circular pelas principais vias sob gestão do Departamento.

A maior movimentação é esperada para as rodovias não-concedidas que passam pelo litoral do estado, como a Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125) e a Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego (Rio-Santos – SP 055); além da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123), que corta a região do Vale do Paraíba; e da Rodovia Raposo Tavares (SP 270) e da Rodovia Euclides da Cunha (SP 320), que ligam a capital paulista ao interior.

Na SP 055, apenas na região de Bertioga, são esperados mais de 157 mil veículos em circulação, nos seis dias de Carnaval (77% acima da média de circulação anual para o trecho), enquanto o trecho de Caraguatatuba, também da Rio-Santos, tem estimativa de 175 mil veículos (29% acima da média anual). Já na SP 125, são esperados 61 mil veículos (37% acima da média anual); na SP 123, 104 mil veículos (27% acima da média anual); na SP 320, 102 mil veículos (9% acima da média anual); e na SP 270, mais de meio milhão de veículos.

No total, de sexta (28/2) à quarta-feira (5/3), essas cinco rodovias somadas devem receber mais de 1 milhão de motoristas, com pico de mais de 200 mil veículos em cada um dos primeiros dias de Carnaval, sexta-feira e sábado (1/3). A estimativa representa acréscimo de 16% na média anual para os trechos. Especificamente no sábado, as rodovias SP 320 e SP 222 também recebem atividades operacionais especiais.

Dentre as iniciativas previstas para atender o fluxo aguardado de usuários, estão a inspeção e monitoramento dos trechos de maior circulação; controle e organização de acesso de pontos específicos; travessia de pedestres, nas regiões de concentração de pedestres; e a liberação do acostamento, uso de faixa reversível e Operação Comboio, nos trechos que costumam apresentar maior lentidão.

“Todos os anos, nas semanas que antecedem feriados e datas de celebração, nós preparamos operações especiais para as principais rodovias não-concedidas, visando atender o grande fluxo de tráfego estimado”, explica o coordenador da CGOV (Coordenadoria Geral de Operações Viárias) do DER-SP, Ricardo Miguel Fernandes do Nascimento. “Para o Carnaval 2025, o DER mapeou os trechos de maior circulação e desenvolveu uma série de atividades operacionais, além de disponibilizar um grande número de colaboradores para atuar sempre que necessário, priorizando a segurança dos motoristas e suas famílias”, afirmou Miguel.

Reforço do efetivo e equipamentos

As atividades previstas envolvem cerca de 1.340 colaboradores do DER-SP, sendo 240 exclusivamente nas regiões do litoral e de serra do estado. Ao todo, serão disponibilizados 71 veículos de apoio, 77 caminhonetes de inspeção, 53 picapes, 4 veículos utilitários, 4 motocicletas e 137 guinchos leves e pesados. Ambulâncias, vans de passageiros, barreiras pantográficas e drone também serão usados.

Os usuários podem acionar o DER-SP, 24 horas por dia, através do telefone de emergência 0800-055-5510.