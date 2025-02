SPMAR espera 1 milhão de veículos no Carnaval

A SPMAR reforça sua equipe de operação para receber os foliões durante o período de Carnaval. Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março são esperados mais de 1.016.212 veículos, sendo 716.349 pelo trecho Sul, com um terço desse movimento destinado ao litoral paulista, e 304.863 pelo trecho Leste.

Previsão de maior fluxo:

Sexta-feira : das 7h às 21h

: das Sábado : das 7h às 14h

: das Domingo : das 11h às 19h

: das Segunda-feira : das 9h às 15h

: das Terça-feira: das 10h às 20h

Período chuvoso

Com a previsão de calor intenso e probabilidade de chuvas fortes e repentinas para esse período de Carnaval, a SPMAR alerta para que os motoristas caprichem na hidratação e mantenham a atenção redobrada com a segurança, tanto em carros quanto em motos.

Para Andrew Aquino, gerente de Operações da Concessionária SPMAR, os cuidados do motorista com a segurança precisam começar antes de se ligar o veículo para pegar a estrada. “É preciso verificar o estado das palhetas dos limpadores de para-brisas e o perfeito funcionamento de faróis, lanternas e luz de freios, a fim de evitar surpresas no meio da estrada. Um mínimo problema nestes componentes aumenta o risco de sinistros em situações de visibilidade adversa“, explica Aquino.

Outro ponto importante é como agir ao se deparar com a chuva. É fundamental garantir uma direção segura, o que inclui reduzir a velocidade, manter distância segura do carro da frente, evitar ultrapassagens e trocas de faixas de rolamento. Lembre-se de usar o farol baixo, mesmo durante o dia, e de evitar manobras bruscas.

Em caso de pane, a indicação é que encoste o veículo em um local seguro, de preferência longe do acostamento e acione o apoio da SPMAR. Não se deve ficar dentro do automóvel e, no caso dos motociclistas, não devem permanecer embaixo de árvores, especialmente pelo risco de quedas ou raios.

Ao longo do Rodoanel, existem telefones de emergência localizados a cada quilômetro. Eles servem para o motorista solicitar apoio, como guinchos, ambulâncias e veículos de inspeção. A rodovia ainda conta com Painéis Móveis Variáveis (PMV) que emitem avisos sobre as condições do tempo e da via e, nos casos de mudanças bruscas de visibilidade em algum trecho, reforçam para que o motorista redobre a atenção.

Dicas de direção segura durante condições adversas de clima:

Reduza a velocidade e freie com cuidado.

e freie com cuidado. Acenda o farol baixo e sinalize as manobras com antecedência.

e sinalize as manobras com antecedência. Mantenha distância segura dos demais veículos.

dos demais veículos. Dirija na defensiva, evitando ultrapassagens.

A Operação Carnaval contará com 25 viaturas de apoio, entre elas: 5 ambulâncias, 8 guinchos (leves e pesados), 5 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a princípio de incêndio e 1 caminhão de resgate de animais. Nesse período, não haverá o transporte de cargas especiais na rodovia.

Apoio: O motorista que necessitar de qualquer apoio emergencial tem à disposição uma equipe preparada para atendê-lo 24 horas por dia. Em caso de dúvida ou de atendimento na via, o usuário pode entrar em contato com a SPMAR pelo 0800 774 88 77 ou por meio dos telefones de emergências situados a cada quilômetro da rodovia.

SPMAR

A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul

Do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste

Do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles – SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna – SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra – BR116 (km 130 em Arujá).