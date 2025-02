Riscos do consumo excessivo de álcool no Carnaval e como minimizar os efeitos

O Carnaval é um dos períodos do ano com maior consumo de bebidas alcoólicas no Brasil. Blocos, desfiles e festas fazem parte da cultura nacional e, com eles, cresce também a ingestão de álcool. No entanto, esse hábito pode trazer consequências sérias para a saúde e segurança pública. De acordo com um estudo da Fiocruz, os custos diretos e indiretos do consumo de álcool no país chegaram a R$ 18,8 bilhões em 2019, e são registradas 12 mortes por hora associadas ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

O The Lancet Public Health (2023) destaca que não há um nível seguro de consumo de álcool, pois a substância está diretamente associada a diversas doenças, incluindo problemas cardiovasculares e câncer. No Brasil, segundo o relatório Álcool e a Saúde dos Brasileiros – Panorama 2024, há um aumento expressivo nos casos de intoxicação alcoólica e atendimentos de emergência durante o período carnavalesco.

Diante desse cenário, o professor e fisiologista do curso de Medicina da Universidade Santo Amaro (Unisa), uma das mais importantes faculdades médicas do país, Douglas da C. Braga, esclarece dúvidas sobre o impacto do álcool no organismo, orienta sobre como minimizar os efeitos da ressaca e alerta para as diferenças nos efeitos do álcool de acordo com a idade e o gênero. Além disso, ele destaca a importância de um consumo responsável para evitar complicações à saúde e garantir uma festa mais segura para todos.

É possível evitar os efeitos da ressaca?

De acordo com o fisiologista, embora não seja possível evitar completamente a ressaca após o consumo excessivo de álcool, algumas medidas podem reduzir significativamente seus efeitos. A ressaca ocorre principalmente devido à desidratação, ao acúmulo de acetaldeído (um metabólito tóxico resultante da metabolização do álcool no fígado) e à hipoglicemia.

Embora não seja possível evitar completamente os efeitos da ressaca, há algumas estratégias que podem ajudar a minimizar seus impactos.

Hidratação constante : Intercalar o consumo de bebidas alcoólicas com água ajuda a prevenir a desidratação , um dos principais causadores da ressaca.

: Intercalar o consumo de bebidas alcoólicas com ajuda a prevenir a , um dos principais causadores da ressaca. Alimentação adequada : Consumir alimentos ricos em carboidratos e proteínas antes e durante o consumo de álcool reduz a absorção do álcool e evita picos de hipoglicemia .

: Consumir alimentos ricos em e antes e durante o consumo de álcool reduz a absorção do álcool e evita picos de . Evitar bebidas de alto teor alcoólico : Bebidas destiladas têm maior concentração de álcool e aumentam o risco de intoxicação.

: têm maior concentração de álcool e aumentam o risco de intoxicação. Pausas entre as doses : Beber lentamente e em pequenas quantidades permite que o fígado metabolize o álcool de forma mais eficiente.

: Beber lentamente e em pequenas quantidades permite que o fígado metabolize o álcool de forma mais eficiente. Evitar misturas com energéticos: Bebidas energéticas mascaram a sensação de embriaguez, levando a um consumo maior e agravando os efeitos da ressaca.

“Manter-se hidratado e alimentar-se bem são as melhores formas de reduzir os sintomas da ressaca. Além disso, o corpo precisa de tempo para metabolizar o álcool, por isso é importante não exagerar nas quantidades”, destaca o professor.

Álcool e energéticos: uma combinação perigosa

O consumo de bebidas energéticas em combinação com álcool tem se tornado cada vez mais comum, mas pode ser extremamente perigoso, pois os energéticos mascaram os efeitos do álcool, fazendo a pessoa se sentir menos embriagada e aumentando o risco de consumo excessivo. A combinação também sobrecarrega o coração, podendo causar arritmias e aumento da pressão arterial. Como são bebidas diuréticas, podem agravar a perda de líquidos do corpo.

Segundo o Journal of Studies on Alcohol and Drugs (2025), não há evidências confiáveis de que o consumo moderado de álcool traga benefícios à saúde, por isso, a recomendação é o consumo responsável, como, por exemplo:

Modere o consumo e conheça seus limites.

e conheça seus limites. Intercale bebidas alcoólicas com água para evitar a desidratação.

para evitar a desidratação. Evite misturar álcool com energéticos e outras substâncias estimulantes.

e outras substâncias estimulantes. Jamais dirija após consumir álcool – opte por transporte seguro .

após consumir álcool – opte por . Alimente-se bem antes e durante a ingestão de bebidas alcoólicas.

Douglas destaca a importância de campanhas de conscientização durante o Carnaval para alertar a população sobre os riscos do consumo excessivo de álcool e incentivar práticas de moderação. “O Carnaval é um momento de alegria, celebração e descontração, mas é essencial lembrar que a diversão não está na quantidade de bebida consumida, e sim na qualidade da experiência vivida”, pontua o professor.

Para garantir uma festa segura e saudável, é fundamental adotar atitudes conscientes, como beber com moderação, intercalar o consumo de álcool com água e respeitar os limites do próprio corpo. Com informação e prudência, todos podem aproveitar o Carnaval de forma equilibrada, garantindo que a folia seja sinônimo de boas memórias, e não de arrependimentos.