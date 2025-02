Carnaval: Mais de 4,4 milhões de veículos são esperados nas rodovias concedidas do Estado

As principais rodovias concedidas do Estado de São Paulo devem receber um grande volume de tráfego durante o feriado prolongado de Carnaval. Segundo a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo, cerca de 4,4 milhões de veículos devem trafegar entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março de 2025 nas principais vias de acesso e saída da capital paulista.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, operado pela Ecovias, aproximadamente 875 mil veículos devem trafegar, com maior movimento na descida para o litoral na sexta-feira (28), das 14h às 23h, e no sábado (1/3), das 6h às 14h. O retorno será mais intenso na terça-feira (4/3), das 12h às 22h, e na quarta-feira (5/3), das 8h às 12h.

O Sistema Anhanguera-Bandeirantes prevê 1 milhão de veículos circulando pelas rodovias com horários de pico na saída na sexta-feira (28/02), das 16h às 20h, e no sábado (1/3), das 09h às 13h. No retorno será mais intenso na terça-feira (4/3), das 15h às 22h, e na quarta-feira (5/3), das 10h às 12h.

O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, administrado pela ViaOeste, deve receber 654 mil veículos, com maior fluxo de saída na sexta-feira (28), entre 16h e 20h, e no sábado (1/3), das 9h às 13h. Durante a volta do feriado é esperado tráfego intenso na terça-feira (4), das 15h às 22h, e na quarta-feira (5), das 10h às 12h.

No corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, administrado pela Ecopistas, cerca de 1,3 milhão de veículos são esperados, com os horários de pico na saída na sexta-feira (28), das 16h às 22h, e no sábado (1/3), das 7h às 14h. O retorno deve ser intenso nos dias 4 e 5 de março, das 12h às 20h.

As rodovias SP-088 (Mogi/Dutra), SP-098 (Mogi/Bertioga) e SP-055 (Riviera/Santos e Praia Grande/Miracatu) devem receber cerca de 325 mil veículos. Para melhorar a fluidez, haverá operação reversível (2×1) na Serra Mogi-Bertioga (SP-098) e liberação do acostamento na SP-055 (Riviera de São Lourenço), com monitoramento da Polícia Militar Rodoviária.

Já na Rodovia dos Tamoios (SP-099) esperasse receber 177 mil veículos. O trecho operado pela concessionária contempla pórtico free flow no Contorno Sul (SPI 097/055), que dá aceso à São Sebastião. Usuários sem tag ativa terão a placa e o veículo identificados pelas câmeras do pórtico, gerando uma guia de pagamento com prazo de 30 dias nos canais disponibilizados pela concessionária.

Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, administrados pela SPMar, estima-se a circulação de aproximadamente 1 milhão mil veículos durante o feriado. O trecho Oeste, administrado pela CCR RodoAnel, prevê receber 1,3 milhão de veículos.

RECURSOS OPERACIONAIS

Para assegurar maior tranquilidade aos motoristas, o Centro de Controle de Informações da ARTESP, em conjunto com os Centros de Controles Operacionais (CCOs) das concessionárias, monitorará continuamente mais de 11 mil quilômetros da malha rodoviária concedida, operando 24h com capacidade máxima durante todo o período do feriado.

Adicionalmente, os usuários que trafegam pelas rodovias concedidas do Estado contam com uma rede de mais de 236 ambulâncias, 325 guinchos e 223 postos e bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).