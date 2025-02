São Paulo registra queda de 60% em furtos de celulares durante o pré-carnaval

SECOM

Durante o pré-carnaval deste ano, a cidade de São Paulo observou uma redução acentuada nos casos de furtos e roubos de celulares, que caiu 60% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Enquanto no pré-carnaval de 2024 foram contabilizadas 1.508 ocorrências, neste ano, o total foi de apenas 590 crimes registrados entre os dias 22 e 23.

Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública nesta segunda-feira (24), evidenciando a eficácia das ações integradas promovidas pela Prefeitura em colaboração com o Governo do Estado. Tais iniciativas têm se concentrado no uso intensificado de tecnologias pela Secretaria de Segurança Urbana e na ampliação da parceria com as autoridades estaduais.

No contexto do pré, pós e carnaval, a presença de agentes da Guarda Civil Metropolitana foi ampliada, totalizando 5.350 profissionais nas ruas, o que representa um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Esse contingente é apoiado por 470 viaturas e 140 motocicletas. Além disso, o Governo do Estado destinou cerca de 7.300 policiais militares para atuar diariamente durante as festividades do Carnaval de Rua na capital.

A diminuição nos índices de criminalidade também se refletiu na redução dos crimes violentos relacionados à subtração de aparelhos celulares, que recuaram 59%. O número de roubos caiu de 518 para 211 comparado ao mesmo fim de semana do ano anterior.

As ações conjuntas das Polícias Militar e Civil resultaram na prisão e apreensão de diversos suspeitos durante os eventos. Em Santo Amaro, duas mulheres foram detidas pela Polícia Militar com 16 celulares furtados, resultando na recuperação de aparelhos para pelo menos três vítimas. O caso foi registrado no 11º Distrito Policial.

No centro da cidade, especificamente na região da República, um homem foi preso pela Polícia Civil portando dois celulares roubados. A detenção ocorreu após os foliões alertarem sobre sua conduta suspeita, culminando na abordagem das equipes policiais. Este incidente foi documentado no 16º Distrito Policial, localizado na Vila Clementino.

Iniciado neste carnaval, o Programa Smart Sampa demonstrou resultados promissores já no primeiro fim de semana festivo, contabilizando 23.900 ações realizadas nos dias mencionados, abrangendo atendimentos, fiscalizações e patrulhamentos. Ao todo, foram efetuadas sete prisões durante o evento.

A utilização de câmeras inteligentes e sistemas de reconhecimento facial permitiu à Guarda Civil Metropolitana (GCM) capturar três foragidos da Justiça — dois por inadimplência em pensão alimentícia e um por tráfico de drogas — além de auxiliar na localização de duas pessoas desaparecidas.

A gestão municipal tem investido consideravelmente em medidas para reforçar a segurança na capital paulista. A Guarda Civil Metropolitana conta atualmente com aproximadamente 7.500 agentes e recebeu um investimento recente de R$ 1,3 bilhão pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), com previsão orçamentária para 2025 estimada em R$ 1,45 bilhão.