Segurança no Carnaval: Smart Sampa captura foragidos e localiza dois desaparecidos no fim de semana

O primeiro fim de semana do maior Carnaval de Rua do Brasil foi marcado por um intenso monitoramento, impulsionado pela tecnologia e pela ampliação do efetivo da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Entre os dias 22 e 23 de fevereiro, foram registradas impressionantes 23,9 mil ações, que incluem atendimentos, fiscalizações, patrulhamentos e ocorrências, resultando em sete prisões durante o evento.

A iniciativa, que estreou no Carnaval paulistano, demonstra a eficácia do Programa Smart Sampa, que integra câmeras inteligentes, drones e até mesmo um cão-robô para garantir a segurança dos foliões. A GCM, com um aumento de 30% em seu efetivo em comparação ao ano anterior, utilizou esses recursos tecnológicos para realizar intervenções significativas.

Entre as prisões efetuadas, destacam-se três foragidos da Justiça capturados graças ao sistema de reconhecimento facial. Destes, dois estavam com pendências relacionadas à pensão alimentícia e um foi detido por envolvimento com tráfico de drogas. Além disso, o programa também auxiliou na localização de duas pessoas que estavam desaparecidas.

As detenção mais notável foi a de Iverton Vicente dos Santos, um traficante foragido da Bahia desde março de 2023. Ele foi identificado pelas câmeras enquanto caminhava pela Rua Augusta, em meio à agitação dos blocos carnavalescos. Sem causar alarde, os agentes da GCM o abordaram e o levaram ao 78º Distrito Policial, onde permanece à disposição da Justiça.

Outro momento emocionante registrado foi o reencontro familiar de Mateus Fernandes de Almeida Felippe, de 24 anos, que estava desaparecido há 28 dias. Ele foi localizado pelas câmeras do Smart Sampa entre a Radial Leste e a Rua Tuiuti, a cerca de 20 km de sua residência em Guaianases.

Para assegurar a tranquilidade durante as festividades, a Prefeitura de São Paulo intensificou as operações da GCM nas áreas com maior fluxo de foliões. Durante todo o período carnavalesco — que se estende até 9 de março — a corporação contará com um total de 5.351 agentes. Nos quatro dias principais do evento (de 1º a 4 de março), estarão disponíveis 1.039 agentes por dia, além do suporte de 467 viaturas e 140 motos. As ações incluem patrulhamento tanto motorizado quanto a pé, além do monitoramento do comércio ambulante irregular e fiscalização do trânsito.