Duas mulheres são presas com 16 celulares furtados durante evento de pré-carnaval em SP

Duas mulheres foram presas na tarde deste domingo (23) após serem flagradas com 16 celulares furtados durante um evento de pré-carnaval em Santo Amaro, São Paulo.

A ação ocorreu durante um patrulhamento da equipe de Força Tática do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano na Rua Vigário Taques Bitencourt, como parte da operação de segurança para a festividade.

A equipe policial foi acionada por uma vítima que rastreava seu celular e indicou a possível localização do aparelho, além de fornecer a descrição das suspeitas. Com base nas informações, os policiais iniciaram a busca e identificaram duas mulheres com as características mencionadas. Ao perceberem a aproximação da viatura, as suspeitas tentaram fugir, mas foram interceptadas.

Durante a abordagem, os policiais encontraram 16 celulares em posse das mulheres. Questionadas, elas confessaram ter furtado os aparelhos durante o evento e afirmaram que pretendiam vendê-los posteriormente. No local, três vítimas reconheceram seus celulares e identificaram as suspeitas como autoras dos furtos.

Diante dos fatos, as mulheres foram conduzidas ao 11° Distrito Policial, onde a ocorrência foi registrada. A dupla permaneceu presa à disposição da Justiça.