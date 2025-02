Veja como proteger seu celular contra golpes e furtos no Carnaval 2025

As cidades que se destacam pela celebração do Carnaval, como São Paulo e Salvador, também figuram entre os locais com maior incidência de furtos de celulares. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública indicam que a capital paulista registra alarmantes 1.781 furtos para cada 100 mil habitantes.

Essa realidade leva os foliões a adotarem diversas medidas para proteger seus dispositivos móveis, que desempenham papéis essenciais, como comunicação, navegação e gerenciamento de finanças pessoais.

Para ajudar nessa missão, tanto o setor privado quanto o governo disponibilizam uma série de aplicativos voltados ao bloqueio de dispositivos, além de opções de seguros para smartphones. Inovações criativas também surgem entre os usuários, como a prática de utilizar um “celular do ladrão” — um aparelho antigo e sem valor, enquanto o smartphone principal fica guardado em casa.

Confira algumas recomendações para aumentar a segurança do seu celular:

Utilize o app Celular Seguro

Ative o ‘Modo Ladrão’ do Google

Use a Proteção de Dispositivo Roubado da Apple

Implante o Cadeado Galaxy

Realize uma limpeza no smartphone antes das festividades

Aplique a estratégia do Celular do Ladrão

Considere seguros para smartphones

Mantenha um celular reserva a baixo custo

Celular Seguro

No final de 2023, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou o aplicativo Celular Seguro, que funciona como um botão de emergência em casos de furto. É recomendável que os usuários configurem esse app antes da folia.

Caso um furto ocorra, é possível bloquear o celular pela internet através do sistema Gov.br ou solicitar que um contato confiável faça isso, desde que previamente cadastrado no aplicativo. O Celular Seguro oferece dois tipos de bloqueio: o modo recuperação, que interrompe o acesso à linha telefônica e aplicativos bancários, e o bloqueio total, que impede o uso de novos chips até que se entre em contato com a operadora.

A pasta também alerta que o bloqueio total pode dificultar as investigações policiais para recuperação do aparelho. Para evitar problemas caso o celular seja encontrado posteriormente, é recomendado usar essa função apenas quando realmente necessário.

A funcionalidade do modo recuperação foi viabilizada através da colaboração com instituições financeiras associadas à Febraban e ao Nubank. O MJSP está em negociação para incluir outros serviços como Uber e iFood, visto que muitos criminosos utilizam smartphones roubados para realizar compras online.

‘Modo Ladrão’ do Google

No sistema Android, os usuários podem ativar uma opção chamada ‘modo ladrão’, que bloqueia automaticamente a tela ao detectar movimentos bruscos. Para usufruir desse recurso, é necessário ativá-lo nas configurações do aparelho.

A detecção é feita através dos sensores do smartphone e deve ser ajustada conforme as necessidades do usuário, embora possa gerar alguns bloqueios indesejados devido à sua programação.

Proteção de Dispositivo Roubado da Apple

A Apple disponibiliza aos usuários de iPhone uma ferramenta chamada “Proteção de Dispositivo Roubado”, que complica o acesso a senhas e dados pessoais por parte dos ladrões, mesmo quando eles têm acesso ao código de desbloqueio. Esse recurso requer autenticação adicional em locais desconhecidos.

Cadeado Galaxy

A Samsung também apresenta soluções para segurança em seus dispositivos com o serviço Cadeado Galaxy. Os usuários podem bloquear seus aparelhos através de contato telefônico ou pelo site da empresa. Para novos dispositivos, um teste gratuito é oferecido por um ano.

Limpeza do Smartphone Antes da Folia

Antes das festividades, é aconselhável eliminar informações sensíveis do dispositivo. O consultor em segurança pessoal Fernando Soares sugere excluir aplicativos bancários desnecessários e proteger aqueles essenciais com senhas adicionais.

Celular do Ladrão

A tendência entre foliões é levar um aparelho velho durante as festividades. Além disso, recomenda-se não guardar o celular no bolso traseiro ou mochilas e utilizar doleiras sob as roupas para maior segurança.

Seguros para Smartphone

Diante da possibilidade de furto ou perda do celular, muitos optam por contratar seguros específicos. As apólices podem ter valores variados, e é importante verificar se cobrem tanto furtos quanto danos acidentais.

Celular Reserva a Baixo Preço

Caso ocorra furto ou perda, é viável alugar celulares por curtos períodos. Empresas como Commcenter e Commshop oferecem esse serviço em São Paulo, permitindo ao folião permanecer conectado enquanto busca um novo dispositivo.