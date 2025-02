Claudia Leitte se apresentará na abertura do Carnaval de Salvador 2025

Claudia Leitte foi anunciada, nesta sexta-feira (21), durante coletiva de imprensa da Secretaria de Cultura de Salvador, como atração da tradicional abertura do Carnaval da cidade. A cantora se apresentará em um trio especial em homenagem aos 40 anos do Axé, ao lado de outros grandes nomes do gênero. O desfile acontecerá no Circuito Osmar (Campo Grande), na próxima quinta-feira (27) , às 15h30.

“O que a gente faz no carnaval de Salvador é mágico! Cresci num lugar que respira arte e cultura. Foi esse ambiente que despertou em mim a fome de ser artista. Meu desejo é sempre retribuir tudo isso por meio da minha música. Vai ser lindo!”, celebra a artista.

Promovido pela Prefeitura e Secretaria de Cultura de Salvador, o evento faz parte da comemoração do quadragésimo ano do Axé Music. Além de Claudinha, participarão da abertura os artistas: Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Sarajane, Ricardo Chaves, Margareth Menezes, Xanddy Harmonia, Gilmelândia, Márcio Victor, Felipe Pezzoni e Serginho. Além deles, participam os blocos Filhos de Gandhy, Muzenza, Olodum, Ilê Aiyê e Commanche do Pelô, que completam o line up ilustre.

“O trio é a alma do carnaval, é ele quem guia a festa e dá vida a essa celebração tão especial. Quando eu canto a música da minha terra, sentindo a energia do público lá de cima, isso me dá ânimo, força e isso transborda em mim. Começar desse jeito vai me trazer ainda mais energia para essa temporada!”, comenta Claudia.

“O QUE ACONTECE NO LARGADINHO, FICA NO LARGADINHO”

Soul D’Rua é o tema do carnaval 2025 de Claudia Leitte. A ideia, ela explica, é exaltar os movimentos culturais que a inspiraram a ser artista. “Esse tema é a celebração da nossa essência e das diferentes formas de expressar e eternizar a nossa brasilidade, da música, ao artesanato, no grafite da rua… Todas as expressões artísticas e movimentos de rua que fazem parte da nossa identidade brasileira”, divide.

O conceito de “Soul D’Rua” foi apresentado pela primeira vez em dezembro passado, no ensaio carnavalesco de mesmo nome que ocorreu para uma plateia lotada no Candyall Guetho Square.

“Meu desejo agora é levar o Soul D’Rua para cima do trio elétrico, contar a minha história, minhas influências e tudo aquilo que me inspira e vem da rua. Quero compartilhar isso com as pessoas que estão ali, consumindo minha música e meu som, como forma de gratidão. E também para mostrar que há muita gente talentosa construindo coisas especiais para os outros e que merece ser lembradas”.

SOUL D’RUA – O CARNAVAL 2025 DE CLAUDIA LEITTE

27/07 – Abertura do Carnaval de Salvador

27/02 – Carnaval de Aracati (Ceará)

28/02 – Bloco Blowout

01/03 – Camarote Brahma

02/03 – Bloco Largadinho

03/03 – Trio Sem Cordas

03/03 – Camarote Harém

04/03 – Bloco Largadinho