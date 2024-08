Sefaz-SP programa a liberação de R$ 1 bilhão em créditos acumulados de ICMS à Volkswagen

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), programou a liberação de R$ 1 bilhão em créditos acumulados de ICMS à Volkswagen do Brasil. O investimento, viabilizado por meio do programa ProVeículo, será direcionado para a expansão das operações da montadora em São Bernardo do Campo e Taubaté.

O anúncio ocorreu nesta sexta-feira (23) na fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, dos secretários Samuel Kinoshita (Sefaz-SP) e Jorge Lima (Desenvolvimento Econômico), do prefeito Orlando Morando e de outras autoridades.

O ProVeículo permite a utilização de créditos acumulados de ICMS para custear projetos de investimento que visem a modernização e a ampliação de plantas industriais, construção de novas fábricas, desenvolvimento de novos produtos e ampliação dos negócios em São Paulo. No caso da Volkswagen, a utilização de R$ 1 bilhão acontecerá ao longo de quatro anos, por meio de liberações trimestrais dos valores pela Sefaz-SP.

“A gente tem que celebrar cada investimento que chega ao estado de São Paulo. Temos procurado usar criatividade para fazer que esses investimentos venham com cada vez mais vigor. Resolvemos traduzir a lei da liberdade econômica em ações. Nos tornamos o estado menos desburocratizado do Brasil”, afirmou o governador. “Vamos amortecer o investimento com a previsibilidade da liberação desses créditos de ICMS. Isso vem fazendo a diferença e talvez isso explique nossos resultados: nos seis primeiros meses deste ano, foram R$ 109 bilhões de investimentos no estado”, completou Tarcísio.

No evento, Ciro Possobom, presidente da Volkswagen do Brasil, anunciou um investimento total de R$ 13 bilhões na operação da montadora em São Paulo até 2028, passando por modernização nas plantas, investimento em novas tecnologias e desenvolvimento de novos modelos.

“É um dia muito importante, dia de festa. Muitos empregos serão aqui gerados”, destaca o secretário Samuel Kinoshita. “Nós acreditamos que é o setor privado que vai garantir o avanço da produtividade e a geração de empregos, que é exatamente o que estamos verificando aqui”, destaca o secretário Samuel Kinoshita.

Esse investimento é fruto de uma parceria sólida e estratégica entre o Governo e a iniciativa privada, que desde o início da atual gestão trabalha para criar o melhor ambiente de negócios do país. Além disso, este investimento fortalece a posição de São Paulo como líder na transição para uma economia mais verde e inovadora, visto que parte significativa dos investimentos será destinada ao desenvolvimento de novas tecnologias e inclusão da produção do Estado no centro das cadeias globais.