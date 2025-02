SEDPcD celebra 30 anos do Comitê Paralímpico do Brasil

Durante o mês de fevereiro, o prédio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) ficará iluminado nas cores verde e amarelo em celebração aos 30 anos do Comitê Paralímpico do Brasil (CPB). A iniciativa simboliza o reconhecimento do Governo de São Paulo à trajetória do CPB, que ao longo de três décadas tem desempenhado um papel fundamental na promoção do esporte paralímpico e na valorização das pessoas com deficiência.

A forte parceria entre o Governo de SP e CPB resultou em grandes avanços do esporte paralímpico brasileiro, como a criação do Time São Paulo Paralímpico em 2011. A bolsa tem o objetivo de apoiar financeiramente e estruturalmente atletas paralímpicos de alto rendimento, contribuindo para o desenvolvimento do paradesporto no Brasil. Nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, o Time SP conquistou 35 das 89 medalhas da delegação brasileira ou 40% do total.

Além disso, por meio da SEDPcD, foi desenvolvido e criado o maior e mais moderno Centro de Treinamento Paralímpico da América Latina. O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB) é referência em termos de estrutura e também por receber treinos da seleção brasileira paralímpica, competições nacionais e internacionais, e ações de formação e capacitação de profissionais do paradesporto.

O compromisso com o paradesporto foi reforçado em 2024, quando o Governo de São Paulo e o CPB firmaram um acordo de cooperação com validade de 35 anos. Esse acordo histórico garante a continuidade da gestão do CTPB pelo Comitê, consolidando São Paulo como o principal polo do paradesporto na América Latina. Em mais uma homenagem à organização, a estação Jabaquara do Metrô passou a se chamar Jabaquara-Comitê Paralímpico Brasileiro também no ano passado.

“São 30 anos de conquistas, transformações e de muito trabalho em prol do esporte paralímpico no Brasil. O Governo de São Paulo se orgulha de ser parceiro do CPB em diversas ações e iniciativas e temos certeza de que vamos colher muitos frutos dessa parceria. Seguimos trabalhando juntos, na garantia de que nossos atletas tenham o melhor suporte possível e para que o paradesporto continue sendo um instrumento de transformação social, inspirando e capacitando novas gerações”, comenta o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.