Inscrições abertas para o Programa de Desenvolvimento Paralímpico em 2025

Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Programa de Desenvolvimento Paralímpico de 2025. O curso, destinado aos profissionais de educação física, acontece entre 18 e 21 de fevereiro, no Complexo Esportivo Baby Barioni, no bairro da Água Branca.

O projeto do Governo de São Paulo é uma iniciativa das Secretarias Estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes. São 200 vagas para professores de educação física das redes pública e privada, estudantes do último ano da graduação em educação física e profissionais envolvidos com atividades esportivas (clubes, entidades e associações).

Interessados podem se inscrever no site ou presencialmente no local do curso no decorrer das aulas, de acordo com vagas disponíveis. Os participantes recebem certificado no final da qualificação.

Novas modalidades e inclusão no esporte paralímpico

O programa fomenta o esporte paralímpico e oferece capacitação técnica, com conhecimento teórico e prático do esporte paralímpico nas modalidades de atletismo, futebol de cegos, halterofilismo, natação, tênis de mesa e vôlei sentado. Além disso, a iniciativa oferece neste ano duas novas modalidades: basquete em cadeira de rodas e goalball.

“Garantir a integração de pessoas com deficiência nos esportes, em especial nas escolas, é de extrema importância não só como forma de incentivar o interesse dos jovens pelo paradesporto, mas também promover a inclusão”, ressalta Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Os profissionais capacitados poderão impactar mais de 891,7 mil pessoas com deficiência, o que representa cerca de 7,8% da população da capital paulista, de acordo com o Observatório dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Programa de Desenvolvimento Paralímpico

Criado em 2021, por meio de parceria entre as secretarias estaduais dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de Esportes, o programa já capacitou mais de 10 mil profissionais de educação física em mais de 100 etapas, em 70 municípios no Estado de São Paulo.

Serviço

Inscrições: https://paralimpico.com.br/

Data: 18 a 21 de fevereiro de 2025

Local: Complexo Esportivo Baby Barioni – Rua Germaine Burchard, nº 451

Confira a agenda: