Time São Paulo Paralímpico cresce e conquista novas modalidades para 2025

Em 2025, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) aumentou o número de atletas apoiados pelo Time São Paulo Paralímpico para 155. Neste acréscimo, 50 novos esportistas de elite e alto rendimento foram adicionados ao time, enquanto 105 atletas que já eram membros em 2024 e obtiveram resultados expressivos continuam representando a equipe em competições nacionais e internacionais. O Time SP também conta com três novas categorias: goalball feminino, esgrima e tiro esportivo (veja a lista completa abaixo).

Neste ano, o Time São Paulo passa a contar com 17 modalidades

Neste ano, o Time São Paulo passa a contar com 17 modalidades: atletismo, badminton, bocha, canoagem, ciclismo, esgrima, goalball, halterofilismo, judô, natação, esportes na neve, remo, taekwondo, tênis de mesa, triatlo, voleibol sentado e tiro esportivo, que representarão São Paulo e o Brasil em competições internacionais – entre elas, a Copa do Mundo de Esportes na Neve, o Open Internacional Loterias Caixa de Atletismo e o Desafio Internacional de tênis de mesa, que ocorrem ainda no primeiro semestre do ano.

Novos atletas e categorias inclusivas

Entre as novas modalidades está o goalball feminino, que adiciona seis atletas à lista. Além disso, houve a inclusão da esgrima em cadeira de rodas, disputada por atletas com amputações, lesão medular ou paralisia cerebral; e tiro esportivo, que engloba competidores com diferentes tipos de deficiência.

“É uma grande satisfação ver essa equipe crescendo cada vez mais, poder participar do aprimoramento das habilidades técnicas dos atletas nos enche de orgulho. O projeto é uma das bases essenciais do esporte paralímpico em São Paulo. Podemos dizer que o nosso objetivo de promover inclusão, autonomia e transformação social por meio do esporte está sendo realizado ao lado dos nossos atletas, os protagonistas dessa história,” destaca o secretário de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa.

Lançado em 2011 pela SEDPcD em colaboração com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Time SP vem aumentando progressivamente à medida que o paradesporto ganha destaque no cenário nacional: em 2024, o Brasil alcançou o 5º lugar no quadro de medalhas. Os atletas do Time SP foram fundamentais para o resultado, sendo responsáveis por 40% das medalhas brasileiras, isto é: 10 ouros, 10 pratas e 15 bronzes, consolidando não só o estado de São Paulo, mas a imagem do Brasil como potência paralímpica.

Aumento no investimento

As cotas de patrocínio em 2025 tiveram 10,45% de reajuste, variando entre R$ 2.000,00 a R$ 9.388,25, sendo distribuídas com base em critérios de rendimento esportivo. Os atletas que conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris são elegíveis para a cota máxima, enquanto os valores intermediários são definidos considerando outros critérios de rendimento, como conquistas em competições internacionais de grande relevância, campeonatos continentais e nacionais.

O valor anual de investimento passa de R$ 7,2 milhões para R$ 8 milhões. Os atletas também contam com apoio de equipe multiprofissional (fisioterapeutas, psicólogos, técnicos esportivos, massoterapeutas e cientista do esporte) e material esportivo, ambos fornecidos pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em parceria com o Time SP.

O futuro do esporte

Outro destaque no Time SP 2025 é a presença de ainda mais jovens e promissores atletas. Dos 155, 34 deles têm até 23 anos. Destes, 18 estão integrando a equipe paulista pela primeira vez, com destaque para o reforço nas equipes de halterofilismo, tênis de mesa, atletismo e esgrima em cadeira de rodas.

O fomento ao esporte é fundamental para a inclusão de pessoas com deficiência. O suporte oferecido pelo programa da SEDPcD auxilia no foco exclusivo ao paradesporto, possibilitando que os atletas aprimorem suas habilidades técnicas no dia-a-dia. O Time SP Paralímpico se mostra como uma das bases fundamentais para o desenvolvimento de novos atletas e para o esporte paralímpico no estado de São Paulo e no país.

Confira os atletas do Time SP em 2025:

ATLETISMO

Alan Fonteles Cardoso de Oliveira (novo)

Alessandro Rodrigo da Silva

Alex Felix de Souza (novo)

André Luis da Rocha Antunes (novo)

Antonia Keyla da Silva Barros (novo)

Aser Mateus Almeida Ramos (novo)

Bartolomeu da Silva Chaves (novo)

Bruno Christian dos Santos

Caio Vinícius da Silva Pereira

Christian Gabriel Luiz da Costa

Claudiney Batista dos Santos

Daniel Fernandes dos Santos de Souza (novo)

Daniel Mendes da Silva

Daniel Tavares Martins

Davi Wilker Souza (novo)

Débora Oliveira de Lima

Denner Turaça Arantes (novo)

Edjamerson Santos (novo)

Edneusa de Jesus Santos

Edson Cavalcante Pinheiro

Eduardo dos Santos Pereira (novo)

Elizabeth Rodrigues Gomes

Fabrício Junior Barros Ferreira (novo)

Fernanda Yara da Silva (novo)

Gabriel de Souza Albuquerque (novo)

Gabriel Faria (novo)

Gabriela Mendonça Ferreira (novo)

Giovanna Boscolo Castilho Gonçalves

Henrique Caetano Nascimento (novo)

Jardênia Felix Barbosa da Silva

Jerusa Geber dos Santos

Júlio Cesar Agripino dos Santos

Kesley Teodoro

Ketyla Teodoro

Leandro Abrahão de Almeida

Leandro de Oliveira Viana

Lorena Silva Spoladore

Lucas de Sousa Lima

Lucas Sousa Pereira

Marcelly Vitória Pedroso

Mateus Evangelista Cardoso

Matheus de Lima

Michel Gustavo Abraham de Deus

Paulo Cezar Neto

Paulo Henrique Andrade dos Reis

Raissa Rocha Machado

Rayane Soares da Silva

Samuel Oliveira Conceição

Sueli Pereira Soares

Thiago Paulino dos Santos

Vanessa Cristina de Souza

Verônica Silva Hipólito

Victoria Larissa Salerno

Vinícius Gonçalves Rodrigues

Zileide Cassiano da Silva

BADMINTON

Mikaela da Costa Almeida

BOCHA

Evani Soares da Silva Calado

Evelyn Videira de Oliveira

Laissa Polyanna Guerreira Silva V. Teixeira (novo)

Maciel de Sousa Santos

CANOAGEM

Débora Raiza Ribeiro Benevides

Jean Carlos Panucci Benites (novo)

Luis Carlos Cardoso da Silva

CICLISMO

Lauro Cesar Moro Chaman

Mariana Garcia

Sabrina Custódia da Silva

ESGRIMA CR

Sabrina Marques dos Santos (novo)

GOALBALL

André Cláudio Botelho Dantas

Daniele Vilas Longhini (novo)

Emerson Ernesto da Silva

Geovana Clara Costa de Moura (novo)

Jéssica Gomes Vitorino (novo)

Josemárcio da Silva Sousa

Kátia Aparecida Ferreira da Silva (novo)

Leomon Moreno da Silva

Moniza Aparecida de Lima (novo)

Paulo Rubens Ferreira Saturnino

HALTEROFILISMO

Arthur Guilherme Vendrasco Colovatti (novo)

Clarice Sousa Neves (novo)

Clayton Duarte Costa (novo)

Dennis de Andrade Sella (novo)

Gabriel Lins Ribeiro (novo)

Leonardo Vicente Pereira (novo)

Lucas Vitorio Bento Mariano (novo)

Mariana D’Andrea

Pedro Gonçalves Alcântara (novo)

Rafaela Cardoso dos Santos (novo)

Samuel Francisco da Silva (novo)

Tayná Rodrigues de Alcântara (novo)

JUDÔ

Alana Martins Maldonado

Elielton Lira de Oliveira

Harlley Damião Pereira de Arruda

Lúcia da Silva Teixeira Araújo

Rebeca de Sousa Silva

NATAÇÃO

Alessandra Oliveira dos Santos

Ana Karolina Soares de Oliveira

Andrey Ribeiro Woyczak Madeira

Cecília Kethlen Jeronimo de Araújo

Dennis Simões de Souza

Edenia Nogueira Garcia

Esthefany de Oliveira Rodrigues

Gabriel Cristiano Silva de Souza

Gabriel Pires Caldeira

Ivan Fontenele Bevenuto

José Ronaldo da Silva

Lídia Vieira da Cruz (novo)

Lucas Lamente Mozela

Lucilene Sousa Caltran

Maiara Regina Pereira Barreto

Miguel Horácio Delafiori (novo)

Miguel Rodrigues Santos

Patrícia Pereira dos Santos (novo)

Raquel Viel

Roberto Alcalde Rodriguez

Ronystony Cordeiro da Silva

Talisson Henrique Glock

Thais Vinholo Jimenez

Victor dos Santos Almeida

Vitória Caroline da Silva Ribeiro (novo)

NEVE

Aline dos Santos Rocha

Cristian Westemaier Ribera

Elena Regina de Sena Souza

REMO

Alina Dumas (novo)

Claudia Cicero dos Santos

Jairo Natanael Fröhlich Klug (novo)

TAEKWONDO

Nathan Cesar Sodario Torquato

Pedro Paulo Neves da Silva (novo)

TÊNIS DE MESA

Cátia Cristina da Silva Oliveira (novo)

Claudio Massad de Moura

Danielle Rauen

Evellyn Pereira dos Santos (novo)

Israel Pereira Stroh

Jennyfer Marques Parinos

Joyce Fernanda de Oliveira Quinzote

Lucas Carvalhal Arabian

Luiz Filipe Guarnieri Manara (novo)

Marliane Amaral Santos

Paulo Sergio Salmin Filho

Thiago Simoes (novo)

TIRO ESPORTIVO

Alexandre Augusto Galgani (novo)

TRIATLO

Jéssica Moreira Ferreira

Letícia de Oliveira Freitas Maia

VOLEIBOL SENTADO

Bruna Nascimento Lima de Lima

Daniel Yoshizawa

Gizele Maria da Costa Dias

Janaína Petit Cunha

Laiana Rodrigues Batista (novo)

Levi César Gomes

Luis Fabiano de Oliveira

Márcio Borges dos Santos

Nathalie Filomena de Lima e Silva

Renato Leite Oliveira

Suelen Cristine Dellangelica Lima

Thiago Costa dos Santos Rocha

Wellington Platini da Silva Anunciação (novo)