Time São Paulo Paralímpico brilha em 2024 e alcança resultados históricos

O Time São Paulo Paralímpico, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), consolidou seu protagonismo no esporte paralímpico em 2024. A equipe paulista conquistou diversos campeonatos nacionais e internacionais e foi destaque nos Jogos Paralímpicos de Paris, com 29 atletas do Time SP subindo ao pódio.

Os investimentos do Governo de SP no paradesporto se mostraram vitoriosos. As Paralimpíadas de Paris registraram o melhor desempenho brasileiro em uma única edição, com a contribuição fundamental do Time SP. Do total de 89 medalhas conquistadas pelo Brasil, 35 delas ou 40% foram dos atletas do Time SP Paralímpico. Esse recorde histórico coloca o Brasil em posição de destaque no cenário global, consolidando-se como a quinta potência no esporte paralímpico.

O Time SP bateu seu próprio recorde subindo 35 vezes ao pódio e conquistando 10 ouros, 10 pratas e 15 bronzes (confira a lista de medalhistas abaixo). Os atletas se destacaram em várias modalidades, reafirmando o papel da equipe como uma das maiores forças do esporte paralímpico nacional.

Entre os destaques individuais, Beth Gomes quebrou o recorde três vezes e conquistou ouro, no arremesso de disco, e prata no arremesso de peso; enquanto Talisson Glock assegurou quatro medalhas na natação, sendo um ouro, uma prata e dois bronzes. Além disso, Jerusa Geber emocionou o país ao vencer a prova da semifinal dos 100m da classe T11, estabelecendo um novo recorde mundial e levando o ouro na final.

Ao longo do ano, o Time SP participou de diversos torneios classificatórios internacionais, a exemplo do Mundial de Atletismo em Kobe, no Japão, os Abertos Paralímpicos de Tênis de Mesa em Montenegro e Eslovênia, o Mundial de Canoagem em Duisburg, na Alemanha e o World Series de Natação, com etapas em Limoges e Berlim. Esportes coletivos também demonstraram o êxito de grupos formados majoritariamente por atletas do Time SP, como a Seleção Feminina de vôlei sentado, bronze no World Super Six, e a Seleção Masculina de goalball, que conquistou o Desafio Internacional.

Criado para fomentar o paradesporto e oferecer suporte técnico e financeiro aos atletas, o Time São Paulo Paralímpico é um exemplo de política pública eficiente. De acordo com o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos da Costa, o programa é essencial para garantir o protagonismo dos atletas paulistas. “O Time SP é uma vitrine do talento e da determinação dos nossos atletas. Os resultados deste ano demonstram que estamos no caminho certo para consolidar São Paulo como o maior celeiro de talentos do esporte paralímpico nacional. Com as conquistas alcançadas em 2024, a equipe seguirá confiante para os desafios de 2025, incluindo a preparação para os Jogos Parapan-Americanos e outras competições internacionais.”

Medalhistas dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024

Ouro

Alana Maldonado – judô

Beth Gomes – atletismo

Claudiney Batista – atletismo

Julio Santos – atletismo

Jerusa Geber – atletismo (2x)

Mariana D’Andrea – halterofilismo

Rayane Soares – atletismo

Rebeca Silva – judô

Talisson Glock – natação

Prata

Beth Gomes – atletismo

Cecília de Araújo – natação

Lucilene Sousa – natação

Luís Carlos Cardoso – canoagem

Phelipe Rodrigues – natação

Raíssa Machado – atletismo

Rayane Soares – atletismo

Talisson Glock – natação

Thiago Paulino – atletismo

Zileide Cassiano – atletismo

Bronze

Ana Karolina Soares – natação

Christian Gabriel – atletismo

Claudio Massad – tênis de mesa

Danielle Rauen – tênis de mesa

Giovanna Boscolo – atletismo

Goalball masculino

Joyce Oliveira – tênis de mesa

Júlio Agripino – atletismo

Lorena Spoladore – atletismo

Mateus Evangelista – atletismo

Paulo Henrique Reis – atletismo

Talisson Glock – natação (2x)

Verônica Hipólito – atletismo

Vinícius Rodrigues – atletismo