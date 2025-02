Atletas do Time SP Paralímpico brilham no Mundial de Para Esqui Cross Country

Nesta quarta-feira (12), foi realizada em Toblach, na Itália, a primeira etapa do Mundial de Para Esqui Cross Country. Representando o Brasil, os atletas Aline Rocha e Cristian Ribera, do Time São Paulo Paralímpico, subiram ao pódio.

Cristian competiu na prova de 10km masculina da classe sitting (sentado), levando o bronze com o tempo de 29min55s. Na disputa feminina, Aline concluiu o percurso em 34min28s, na mesma modalidade, conquistando a prata. Elena Sena, também integrante do Time SP, ficou na nona colocação.

Ainda no Mundial, Aline e Cristian também garantiram o 6º lugar no revezamento 4×2,5km misto, junto com Wellington Silva. As disputas do campeonato seguem até esta sexta-feira (14).

Time São Paulo Paralímpico

O Time São Paulo Paralímpico foi criado em 2011 pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Em 2025, conta com R$ 8 milhões de investimento da SEDPcD direcionados a 155 atletas em 17 modalidades.