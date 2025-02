São Paulo se prepara para um carnaval seguro com dicas e reforço policial

O Estado de São Paulo se encontra em plena preparação para o Carnaval, com uma expectativa de receber aproximadamente 16 milhões de foliões apenas na capital entre os dias 1º e 4 de março. Com o intuito de garantir a segurança durante as festividades, a delegada Fernanda Herbella, responsável pela Divisão de Atendimento ao Turista (Deatur), compartilha orientações essenciais para que os foliões desfrutem da festa sem contratempos.

A delegada enfatiza a importância de manter objetos pessoais próximos ao corpo: “É fundamental carregar a carteira e o celular à frente e junto ao corpo. Utilizar cordinhas para celular ou doleiras internas pode aumentar a segurança. Evite deixar itens valiosos em bolsos traseiros ou sem zíper”, recomenda.

Em caso de furto ou roubo do celular, é crucial registrar um boletim de ocorrência na delegacia ou por meio da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil. Fernanda também sugere que os foliões anotem o número IMEI do aparelho, facilitando o bloqueio e a comunicação imediata aos bancos para prevenir fraudes.

Outra recomendação da delegada é estabelecer um ponto de encontro com amigos antes de saírem juntos. Essa prática é especialmente útil em eventos com grande concentração de pessoas, como blocos e festas. Ela também alerta para a necessidade de não aceitar bebidas de estranhos e manter o copo sempre visível para evitar situações indesejadas.

No que diz respeito às compras, Fernanda orienta: “Nunca entregue seu cartão de crédito a vendedores ambulantes; o cartão deve permanecer em sua posse. Você deve ser quem aproxima o cartão e digita a senha após verificar se o valor está correto”. A delegada ainda aconselha que, caso o leitor de cartão esteja danificado ou encoberto por fitas adesivas, a compra não seja confirmada e que pagamentos em dinheiro sejam utilizados sempre que possível para pequenas transações.

Com relação à segurança pública durante o Carnaval, a Agência SP anunciou um reforço significativo no policiamento. Serão mobilizados cerca de 20 mil policiais militares todos os dias na capital, Grande São Paulo, interior e litoral, como parte da Operação Carnaval. A Polícia Civil também irá intensificar os plantões e implementar novas tecnologias voltadas para a prevenção criminal.

Os agentes estarão presentes nos locais mais movimentados pelos foliões, utilizando diversos meios como viaturas, cavalos, cães, embarcações e aeronaves. As unidades policiais especializadas, como Rodoviária, Batalhão de Trânsito e Corpo de Bombeiros, também contarão com efetivo adicional para assegurar um Carnaval seguro.

A capital paulista contará com 767 blocos registrados para as festividades. O policiamento será intensificado em todos os circuitos carnavalescos, com a instalação de 160 postos de atendimento e 30 torres de observação, especialmente nos 14 megablocos que devem atrair cerca de 500 mil pessoas por dia.

A partir do próximo fim de semana (22 e 23 de fevereiro), a Polícia Militar já iniciará as operações nas imediações do Sambódromo do Anhembi, onde ocorrerão os desfiles, além das ruas com maior fluxo de foliões. No litoral paulista, todas as forças disponíveis serão direcionadas aos 24 municípios da Baixada Santista e Vale do Ribeira para garantir uma celebração tranquila.