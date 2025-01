São Paulo Registra Recorde de Calor e Parque Independência se Torna Refúgio Refrescante

O Parque Independência, situado às margens do córrego do Ipiranga, tornou-se um ponto de encontro para os moradores de São Paulo que buscavam alívio do calor intenso nesta quarta-feira, 22 de janeiro.

Com uma extensão de 161,3 mil metros quadrados, a área abriga importantes marcos culturais como o Museu do Ipiranga, o Monumento à Independência e a Casa do Grito. No entanto, o que mais atraiu visitantes foram as fontes e chafarizes disponíveis no local.

Ao longo da tarde, quando os termômetros registravam uma sensação térmica superior a 30°C, crianças e adultos se reuniram nas áreas molhadas do parque para aproveitar a refrescante água que jorrava, não proveniente do córrego, mas das instalações do próprio parque.

Além do Parque Independência, diversas opções de lazer aquático estão disponíveis na cidade. As piscinas públicas localizadas em Centros Esportivos, CEUs e unidades do Sesc também atraíram aqueles em busca de um banho refrescante. A Praia do Sol, à beira da represa de Guarapiranga, na zona sul da capital, viu sua orla repleta de frequentadores nesta mesma quarta-feira.

Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade de São Paulo atingiu a temperatura recorde de 33,8°C durante a tarde desta quarta-feira. Essa medição foi realizada na estação meteorológica do Mirante de Santana, situada na zona norte da cidade. Vale ressaltar que esse valor pode ser alterado após as medições noturnas feitas manualmente na mesma estação.

Esse novo recorde supera a marca anterior registrada no último sábado, dia 18, quando os termômetros chegaram a 33,3°C. O Inmet informa que até o dia 21 deste mês, a média máxima das temperaturas na cidade estava em 29,4°C.

Uma análise realizada pela Folha com dados fornecidos pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo revelou que entre as 11h da terça-feira e o final da manhã da quarta-feira, todas as regiões da capital apresentaram temperaturas máximas superiores a 30°C.