Defesa Civil de São Bernardo recebe coordenador do CGE da Prefeitura de SP

Visando a cooperação entre as instituições, a Defesa Civil de São Bernardo recebeu, nesta quarta-feira (22/1), nas dependências no Paço Municipal, o gerente do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, Hassan Barakat, engenheiro civil de formação. Criado em novembro de 1999, o CGE é responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na Capital.

O equipamento foi implantado em São Paulo após uma inundação de grande proporção que tomou a região do Túnel do Anhangabaú. O modelo do CGE servirá como uma das experiências para moldar a criação do Centro de Emergências Climáticas de São Bernardo, em vias de ser viabilizado no município.

“CGE é uma referência para todas as cidades que desejam implementar um plano de ação efetivo com o objetivo de minimizar o impacto das chuvas nos municípios. Ao longo dos anos, o órgão se consolidou como referência de dados meteorológicos que auxiliam a municipalidade na tomada de decisão. O encontro de hoje foi primordial para o nosso planejamento enquanto Defesa Civil, bem como visando o plano de trabalho do novo Centro de Emergências Climáticas em nossa cidade”, salientou o Coronel Faro, responsável pela Defesa Civil.

Com mais de 25 anos de experiência na instituição, Barakat ressaltou a importância de um centro de monitoramento estruturado para garantir efetividade às ações. “A troca de informações é essencial para o sucesso de uma ação. Fiquei muito feliz com o convite em poder fazer esse encontro de trabalho, de mostrar para a equipe de São Bernardo como o GCE trabalha os dados dos monitoramentos meteorológicos e como são aplicados na prática. O CGE se coloca à disposição para um trabalho integrado e que auxilie no desenvolvimento das práticas preventivas na cidade.”

Centro municipal

A proposta do Centro Municipal de Emergências Climáticas prevê a implantação de unidade estruturada de forma multisecretarial, visando funcionar como um mecanismo institucional de monitoramento, alerta e ações rápidas mediante emergências causadas por eventos climáticos extremos no município.

A formatação do centro está sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, em conjunto com a Coordenadoria da Defesa Civil. Na última terça-feira (21/1) ocorreu a reunião preparatória, na sede do Executivo, concentrando mais nove pastas que terão participação direta nas ações, englobando a Habitação, Obras e Planejamento Estratégico, Serviços Urbanos, Transportes e Vias Públicas, Governo, Comunicação, Cidadania e Pessoa com Deficiência, Segurança Urbana e Saúde, além do Fundo Social de Solidariedade.

Monitoramento

Em dezembro foi inaugurado, no prédio do Executivo Municipal, o novo centro de monitoramento da cidade. O espaço garante integração do Samu, Trânsito, Defesa Civil e GCM, em ações de videomonitoramento e pronto-atendimento à população. Com serviço 24 horas por dia, 7 dias da semana, o centro conta, no âmbito operacional, com 59 operadores, entre guardas municipais, médicos, atendentes e operadores de tráfego.