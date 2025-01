São Paulo Registra Temperatura Recorde de 33,8°C em Dia Quente

A cidade de São Paulo vivenciou, na tarde da última quarta-feira (22), o dia mais quente do ano até o momento, com uma temperatura que atingiu 33,8°C. O registro foi realizado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na estação meteorológica localizada no Mirante de Santana, na zona norte da metrópole, onde as medições oficiais são realizadas.

Inicialmente, o Inmet havia reportado uma temperatura máxima de 34,1°C, mas essa informação foi posteriormente revisada. É importante ressaltar que os dados finais podem ser ajustados após a medição manual das temperaturas realizada à noite na mesma estação.

O recorde anterior deste ano ocorreu no último sábado (18), quando a temperatura alcançou 33,3°C.

De acordo com os dados fornecidos pelo Inmet, até o dia 21 de janeiro de 2025, a temperatura média máxima em São Paulo era de 29,4°C.

Uma análise feita pela Folha com base nas informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo indicou que, nas 24 horas entre as 11h de terça e o final da manhã de quarta-feira, todas as regiões da capital registraram temperaturas acima de 30°C.

A média das temperaturas mínimas durante a madrugada foi de 22,5°C, segundo o CGE.

Diante do calor intenso, muitos paulistanos buscaram refresco nas fontes e chafarizes do Parque Independência, na zona sul da cidade. Além disso, várias opções de lazer aquático estão disponíveis em diversos pontos da capital, como nas piscinas públicas dos Centros Esportivos, CEUs e Sescs. A Praia do Sol, às margens da represa de Guarapiranga também atraiu um grande número de visitantes.

Embora as primeiras semanas de janeiro tenham sido marcadas por chuvas nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, a diminuição da nebulosidade nos últimos dias contribuiu para o aumento das temperaturas, conforme indicado pelo Inmet.

Em resposta à onda de calor, a prefeitura reativou a Operação Altas Temperaturas nesta quarta-feira. Tendas foram montadas em diferentes áreas da cidade para oferecer água gelada, chás e sucos, além de frutas para a população.

Em outro comunicado emitido pelo Inmet, foi alertado sobre um risco potencial de tempestades até esta quinta-feira (23) em todo o estado paulista e em Minas Gerais, bem como em partes das regiões Centro-Oeste e Nordeste. A previsão é que possam ocorrer precipitações de até 50 mm e ventos com velocidade de até 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo. A massa de ar quente e úmida deve continuar a elevar as temperaturas na região.

O Inmet também prevê uma queda na temperatura máxima para 29°C nesta quinta-feira em São Paulo.

Nesta mesma quarta-feira, o governo do estado anunciou a criação do Centro Paulista de Radares e Alertas Meteorológicos (Cepram), que irá integrar os dados provenientes dos sete radares meteorológicos existentes no estado. O investimento total para essa iniciativa é estimado em R$ 44 milhões.

Atualmente, São Paulo possui radares operados por entidades como SP Águas e universidades como USP, Unesp e Unicamp. Está previsto ainda a instalação de dois novos radares dentro do prazo de um ano nas regiões do Guarujá e no centro do estado.

A proposta é consolidar as informações meteorológicas em uma única plataforma, proporcionando uma cobertura mais precisa e informativa sobre as condições climáticas em todo o território paulista, incluindo previsões sobre eventos climáticos extremos.