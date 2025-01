Chuvas Alcançam São Paulo em Dia de Calor Intenso

Na quarta-feira (22), São Paulo experimentou o dia mais quente do ano, quando a previsão climática se concretizou com a chegada de chuvas esparsas durante a tarde.

De acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, áreas de instabilidade originárias do interior do estado, influenciadas pelo calor intenso e pela brisa marítima, continuam a provocar precipitações na capital com intensidade moderada e deslocamento lento.

Em virtude dessas condições, o CGE emitiu um alerta inicial para as zonas sul e oeste da cidade, elevando o estado de atenção para o risco de alagamentos às 16h44. Posteriormente, às 17h32, essa advertência foi ampliada para abranger toda a metrópole.

As primeiras imagens capturadas pelo radar meteorológico do CGE indicavam chuvas moderadas especialmente nas regiões leste, sudeste e oeste. Com o tempo, as chuvas se expandiram para outras áreas da cidade. O órgão municipal ressalta a possibilidade de alagamentos e ventos fortes como consequência das precipitações.

Até às 17h55, não haviam sido reportados incidentes significativos como alagamentos ou quedas de árvores na capital paulista.

Relativamente à interrupção no fornecimento de energia elétrica, às 18h, a Enel registrou que 40.157 residências estavam sem eletricidade em sua área de atuação, que abrange 24 municípios da região metropolitana. Deste total, 27.438 residências estão localizadas na cidade de São Paulo.

Em termos proporcionais, Itapecerica da Serra foi a localidade mais afetada pela falta de energia, com 6,95% dos imóveis sem luz – um total de 4.977 casas das 71.660 cadastradas no município.

A Defesa Civil estadual informou que Itapecerica e Embu-Guaçu foram os municípios que registraram os maiores índices acumulados de chuva nas últimas horas.