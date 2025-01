São Paulo amplia leitos hospitalares e investe em saúde e infraestrutura

Nos últimos dois anos, o Governo do Estado de São Paulo alcançou a impressionante marca de 6,2 mil leitos hospitalares, que compreendem tanto novos leitos quanto aqueles reativados, distribuídos entre hospitais públicos e filantrópicos em todas as regiões do estado. Essa expansão é comparável à construção de 30 hospitais de médio porte e representa uma resposta direta às necessidades identificadas no processo de regionalização da saúde promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

A ampliação do número de leitos integra uma estratégia mais ampla destinada a fortalecer a assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo é reduzir as filas para procedimentos médicos e aliviar a pressão sobre os hospitais gerais da secretaria, que frequentemente enfrentam picos de demanda, especialmente durante períodos de surtos sazonais.

O secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, destacou a importância dos encontros realizados com as redes regionais de saúde. “Analisamos minuciosamente as demandas do estado. Em muitas situações, percebemos que não se trata apenas de construir novos hospitais, mas sim de priorizar a ampliação dos leitos nas unidades já existentes para atender melhor as necessidades regionais”, afirmou Paiva.

A Tabela SUS Paulista, um programa implementado pelo governo estadual, tem sido fundamental na transformação do panorama da saúde no estado. Através desse programa, são oferecidos valores compensatórios que podem chegar até cinco vezes mais para procedimentos realizados em hospitais e entidades filantrópicas, incentivando assim a expansão dos serviços.

Graças a essa iniciativa, o estado observou um aumento significativo nas internações em instituições filantrópicas, correspondendo à criação de mais 3.207 leitos SUS disponíveis para atender as comunidades locais.

“Estamos reafirmando o compromisso da atual gestão em aumentar a assistência aos usuários da rede pública, minimizando a necessidade de deslocamentos longos para tratamentos médicos. Nosso foco é proporcionar uma melhor qualidade de vida aos cidadãos paulistas”, complementou o secretário.

Entre os novos leitos inaugurados em 2024, destaca-se a maternidade estadual Leonor Bueno de Moraes em Franco da Rocha, que possui 60 leitos e foi inaugurada em julho deste ano. Além disso, está prestes a ser concluído o novo Hospital Regional de Barueri, que atenderá mais de 1,8 milhão de habitantes da região da Rota dos Bandeirantes na Grande São Paulo e contará com 356 leitos destinados à alta e média complexidade.

A administração estadual tem trabalhado arduamente em 2024 para garantir investimentos que promovam oportunidades e dignidade à população. O Governo de São Paulo tem se mostrado cada vez mais eficiente ao seguir as diretrizes do plano SP na Direção Certa, focando em medidas que buscam equilíbrio fiscal e modernização do estado.

São Paulo alcançou um recorde nos últimos 25 anos em termos de leilões, com R$ 340 bilhões em investimentos direcionados à educação, infraestrutura viária e saneamento desde o início da atual gestão. Entre os destaques estão a desestatização histórica da Sabesp, que antecipa em quatro anos a universalização do abastecimento de água e esgoto para milhões de paulistas, além do TIC Campinas que finalmente se torna realidade após duas décadas.

No setor da saúde, foram realizadas uma média diária de 3,2 mil cirurgias, resultando em uma redução das filas de espera em até 82,6% para especialidades como cirurgia reparadora de mamas e cirurgias cardiovasculares. No campo educacional, foram disponibilizadas 30 mil novas vagas no Provão Paulista para facilitar o acesso ao ensino superior.

Em segurança pública, houve um reforço significativo com a incorporação de 7,8 mil novos policiais em 2024, representando o maior crescimento nos últimos 14 anos. O programa SP Por Todas integrou iniciativas voltadas para saúde pública, segurança e autonomia feminina pela primeira vez. O Casa Paulista se destacou como o maior programa habitacional do estado com mais de 50 mil casas entregues.

O agronegócio paulista consolidou-se como o principal exportador do Brasil com o apoio do governo estadual, que liberou cerca de meio bilhão em crédito. Na capital paulista, o Metrô recebeu o maior investimento dos últimos 50 anos com quatro obras simultâneas em andamento.

No âmbito social, o programa Bom Prato atendeu 3,2 milhões de refeições por mês com a abertura de 20 novas unidades. O turismo também foi beneficiado com um aporte recorde de R$ 2 bilhões. Por fim, na área cultural destaca-se o CULTSP PRO, considerado o maior programa brasileiro voltado para formação e qualificação no setor cultural e criativo.