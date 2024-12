SP registra avanços significativos na saúde com redução de filas e aumento de cirurgias eletivas

O Governo do Estado de São Paulo tem demonstrado um desempenho notável na área da saúde, alcançando a marca de mais de 2,2 milhões de cirurgias eletivas realizadas ao longo de quase dois anos de gestão. Em 2024, o total de procedimentos realizados atingiu a impressionante cifra de 1,2 milhão, resultando em uma média diária de 3,2 mil cirurgias, um recorde histórico para o estado. Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) indicam que o tempo de espera nas filas do Sistema Único de Saúde (SUS) em São Paulo foi reduzido em até 82,6%.

As especialidades que apresentaram as maiores quedas nos tempos de espera incluem cirurgia de mama, com uma diminuição de 73,5%; cirurgia reparadora, que teve uma redução de 82,6%; e cirurgia do aparelho circulatório, com uma queda de 69,7%. Outros procedimentos também mostraram melhorias significativas, como as cirurgias das glândulas endócrinas (redução de 72%), orofaciais (75%), do aparelho geniturinário (58%) e digestivo (43%).

Segundo Eleuses Paiva, secretário estadual da saúde, “Para assegurar o acesso à saúde para todos os cidadãos, implementamos programas como a Tabela SUS Paulista, que permite pagamentos até cinco vezes superiores para certos procedimentos, especialmente cirúrgicos. Conseguimos realizar em dois anos o que levaria historicamente três. Este é um marco na saúde pública do estado”.

O Impacto no SUS Paulista

A história de Ivani Marcolino Gomes, residente em Iepê, ilustra bem os benefícios dessa gestão. Aos 61 anos e após um diagnóstico recorrente de câncer de mama, Ivani recebeu atendimento no Hospital de Esperança, uma unidade que se beneficia da Tabela SUS Paulista. Ela passou por cirurgia para remoção do tumor e quatro glândulas mamárias.

“Detectei um nódulo e secreção no seio. A médica do posto me encaminhou ao oncologista onde fiz exames e o tratamento necessário antes da cirurgia”, relatou Ivani.

Mãe de quatro filhos, ela expressou sua gratidão pelo suporte recebido: “Fomos muito bem tratadas desde o diagnóstico até a cirurgia. Para aqueles que estão passando por um processo semelhante, eu aconselho a manter a fé e a esperança”.

Tabela SUS Paulista

Lançada há um ano pelo governador Tarcísio de Freitas, a Tabela SUS Paulista já injetou R$ 3,4 bilhões nas instituições filantrópicas em apenas nove meses. Este modelo inovador visa compensar essas instituições em até cinco vezes mais por serviços prestados através do SUS, utilizando recursos totalmente provenientes do Tesouro Estadual. O programa abrange 786 instituições filantrópicas e busca ampliar o atendimento na rede pública de saúde, diminuir filas e expandir a oferta de serviços médicos.

São Paulo Rumo ao Futuro

No contexto mais amplo da administração estadual em 2024, o governo se empenha em promover investimentos que gerem oportunidades e garantam dignidade à população. A gestão tem se tornado mais eficiente ao seguir as diretrizes do plano SP na Direção Certa, focando no equilíbrio fiscal e modernização do estado.

A atual administração alcançou recordes históricos em leilões nos últimos 25 anos com R$ 340 bilhões destinados a áreas como educação e infraestrutura desde o início da gestão. Além disso, destaca-se a desestatização da Sabesp que facilitará a universalização do acesso à água e esgoto para milhões.

No setor educacional, foram disponibilizadas 30 mil novas vagas no Provão Paulista para facilitar a entrada dos estudantes no ensino superior. Na segurança pública, um aumento significativo foi observado com a incorporação de 7,8 mil novos policiais em 2024.

A saúde continua sendo uma prioridade com uma média diária impressionante de 3,2 mil cirurgias realizadas e redução significativa das filas. No campo social, o programa Casa Paulista entregou mais de 50 mil casas enquanto iniciativas voltadas ao agro consolidaram São Paulo como o maior exportador agrícola do Brasil.

Adicionalmente, investimentos recordes estão sendo aplicados no Metrô da capital e no programa Bom Prato que atende milhões mensalmente. O turismo também recebeu um impulso significativo com R$ 2 bilhões em créditos direcionados à promoção do setor cultural através do CULTSP PRO.