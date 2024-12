Bom Prato alcança 3,2 milhões de refeições por mês com a ampliação de 20 novas unidades

O Bom Prato, um dos principais programas de segurança alimentar da América Latina, serviu, em média, 3,2 milhões de refeições todos os meses. A comida tem preço simbólico de R$ 1, com o Governo de São Paulo subsidiando a maior parte: 89,2% do custo unitário de cada refeição, que atualmente é de R$ 9,30.

O programa cresceu em 2024 , com a entrega de 20 novas unidades do programa, sendo 18 do Bom Prato Móvel . Essa modalidade tem como objetivo atender moradores sem condições de se deslocar até um restaurante fixo . As unidades móveis mudam de endereço a cada quatro meses , conforme estudos técnicos que consideram critérios socioeconômicos e populacionais. Cada Bom Prato Móvel atende, em média, 300 almoços por dia.

“A ampliação do alcance e a eficácia do Bom Prato demonstram o compromisso da gestão atual com a população mais vulnerável do estado de São Paulo”, afirma a secretária de Desenvolvimento Social do Governo de SP, Andrezza Rosalém. Para ela, a segurança alimentar é fundamental, embora seja apenas parte de um amplo conjunto de direitos básicos . “Sem acesso a uma alimentação de qualidade, as pessoas ficam impossibilitadas de avançar em outros aspectos de suas vidas”, enfatiza.

Outras duas entregas feitas pela gestão atual fazem parte de uma nova modalidade do programa, o Bom Prato Refeitório . Nela, unidades móveis fornecem as refeições, que são serviços em refeitórios fornecidos com banheiros, mesas e cadeiras.

O funcionamento aos fins de semana e feriados foi expandido para 31 unidades fixas , beneficiando quem antes não tinha acesso ao Bom Prato nesses dias. Para atender ao aumento da demanda da população em situação de vulnerabilidade social, 13 unidades passaram a fornecer 100 refeições a mais por dia , e nove restaurantes que antes ofereciam apenas café da manhã e almoço passaram a servir também o jantar.

Com essa ampliação, 66 das 75 unidades fixas passaram durante o jantar, o que representa aumento de 15,8%. Todas as 24 unidades fixas localizadas na capital receberam a inclusão de três refeições diárias.

Em outubro, o Governo de São Paulo destinou mais R$ 22 milhões ao Bom Prato, além dos R$ 209 milhões já garantidos para o programa em 2024, o que representa aumento de 10,5%. Metade desse montante foi para o custeio do reajuste das refeições, enquanto a outra parte foi utilizada na expansão do programa, com a entrega das duas unidades do Bom Prato Refeitório e para melhorias, como a revitalização das unidades fixas e a compra de novos equipamentos.

Atualmente, o Bom Prato conta com 120 unidades , sendo 75 fixas e 45 móveis , distribuídas da seguinte forma: 24 na capital; 19 na Região Metropolitana; 23 sem interior ; e nove no litoral.

Desde 2000, o Bom Prato já serviu mais de 400 milhões de refeições e se consolidou como o principal programa de segurança alimentar de São Paulo.