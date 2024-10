São Paulo lidera exportação agropecuária do Brasil em 2024

As exportações do agronegócio paulista registraram aumento de 9,2%, atingindo US$22,69 bilhões, no acumulado de janeiro a setembro de 2024, quando comparado ao ano passado. Com esse resultado, São Paulo atingiu 18% do total nacional e assumiu a primeira posição entre os maiores estados exportadores do País, superando Mato Grosso, que tradicionalmente lidera a balança.

São Paulo lidera com 18% de participação, seguido por Mato Grosso 17,3%, Paraná 11,5%, Minas Gerais 10,1%, Rio Grande do Sul 8,7% e Goiás 6,6%. “A cada mês verificamos a potência do agro paulista na balança comercial. Os números registrados demonstram todo o nosso esforço junto com o setor, de uma produção agrícola com alta qualidade e preços competitivos no mercado internacional. Apesar de todos os desafios que temos enfrentado, como a forte estiagem no Estado, o agro de São Paulo mostrou sua força mais uma vez”, ressalta Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

Além disso, o saldo da balança comercial do agronegócio paulista alcançou um superávit de US$18,45 bilhões, um crescimento de 8,9% em relação aos nove primeiros meses de 2023. No período analisado, a balança comercial do agro de São Paulo representou 43,5% do total do estado, enquanto as importações corresponderam a 7,5% do total.

O levantamento foi realizado pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA-Apta), vinculado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. A pesquisa também analisa o desempenho por produtos e destaca o crescimento expressivo na exportação de café verde (+121,6%), produtos de celulose (+15,0%), carne bovina (+39,0%) e suco de laranja (+27,5%).

Exportações do Agronegócio Paulista por grupos de produtos

Os cinco principais grupos de exportação foram:

Complexo sucroalcooleiro: com US$ 9,15 bilhões, com o açúcar representando 93,0% e o etanol 7,0%,

Carnes: somando US$ 2,49 bilhões, sendo a carne bovina responsável por 83,9%,

Produtos florestais: na ordem de US$ 2,35 bilhões, com 54,3% de participação da celulose e 38,0% do papel,

Complexo soja: registrando US$ 2,10 bilhões, com a soja em grão correspondendo a 78,8%;

Sucos: com US$2,00 bilhões, dos quais 98,0% foram sucos de laranja.

Esses cinco grupos representaram 79,7% das exportações do agronegócio paulistas. O grupo café, tradicional no estado de São Paulo, ocupou a sexta posição, com vendas de US$944,21 milhões, sendo 71,4% referentes ao café verde e 24,5% ao café solúvel.