No mês de outubro de 2024, o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, apresentou o CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura. Este programa representa a maior iniciativa de capacitação e formação direcionada ao setor cultural e criativo em todo o Brasil. Com uma variedade impressionante de atividades formativas, o CULTSP PRO prevê alcançar mais de 32 mil indivíduos até o final deste ano, contando com 2.900 inscritos provenientes de 184 municípios. A proposta inclui 87 cursos, além de 112 turmas, que serão oferecidas tanto presencialmente quanto online, e mais de 300 palestras e eventos no emblemático edifício Oswald de Andrade.

Até 2029, a expectativa é que o programa realize anualmente mais de 2.300 atividades, beneficiando um total superior a 500 mil pessoas.

A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton, enfatizou a importância desse programa: “A implementação do CULTSP PRO marca um passo significativo para o Governo de São Paulo em seu compromisso com a qualificação dos profissionais que atuam na cultura. O setor criativo possui um grande potencial para geração de empregos e renda, e sabemos que a qualificação da mão de obra é essencial para que esses objetivos sejam alcançados. O programa não apenas promove essa qualificação como também apoia o desenvolvimento de novos talentos que poderão encontrar oportunidades profissionais no campo cultural”.

O CULTSP PRO é estruturado em seis escolas temáticas, cada uma delas focada em diferentes áreas das indústrias culturais e criativas do estado. A Escola de Artes oferece capacitação em performance artística e técnicas em cenografia e produção musical. A Escola de Patrimônios e Equipamentos dedica-se à gestão e preservação do patrimônio cultural, disponibilizando cursos em curadoria e administração de museus. Já a Escola do Audiovisual, Games e Tecnologias é voltada para a formação em produção audiovisual e desenvolvimento de jogos eletrônicos. Além disso, a Escola de Conteúdo, Design e Artes Visuais concentra-se na formação em design gráfico e fotografia. A Escola de Tradições e Expressões Criativas aborda temas como gastronomia sustentável e moda, enquanto a Escola de Inovação e Sustentabilidade promove empreendimentos culturais inovadores. O Programa Qualificação em Artes: Dança e Teatro visa fortalecer grupos artísticos locais e valorizar as culturas regionais.

Dentre as diversas atividades já realizadas pelo programa, destacam-se cursos como Maquiagem de Moda, Gastronomia Sustentável, Desenho Básico e Ilustração, Memória e Patrimônio, além de temas relacionados ao mercado audiovisual como Captação e Edição de Vídeos no celular.

O impacto do CULTSP PRO é evidente entre os participantes; Beatriz Magalhães, aluna do curso de Teatro Musical que se mudou para São Paulo em busca de aprendizado adicional, compartilhou sua experiência: “Participar desse programa tem sido uma oportunidade incrível. Estar cercada por artistas variados e receber instrução de profissionais renomados tem sido enriquecedor. Além disso, tenho feito conexões valiosas com outros que trabalham no campo das artes”.

Em 2024, diversas cidades também se beneficiaram das atividades formativas gratuitas do CULTSP PRO. Municípios como Presidente Prudente, Ribeirão Pires, São Caetano do Sul entre outros tiveram acesso a essa oferta educacional.

Um componente estratégico do programa é o Giro Pro, que visa disseminar oportunidades educativas por todas as regiões administrativas do estado. Essa iniciativa proporciona um espaço colaborativo onde artistas locais podem discutir práticas artísticas contemporâneas. Adicionalmente, o CULTSP PRO esteve presente em mais de 208 escolas secundárias, promovendo palestras que inspiram jovens sobre as carreiras no setor criativo.

O CULTSP PRO também firmou sua primeira parceria internacional para o ICMT Summer Camp 2025 em colaboração com o International College of Musical Theatre (ICMT) localizado em Londres. Com início previsto para janeiro do próximo ano e participação da Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri junto ao Instituto Festival de Dança de Joinville, esse camp contará com a presença de renomados instrutores como Kenneth Avery-Clark e Sarah-Faith Brown.

Com uma seleção restrita a 40 participantes para um total de 45 horas letivas, os alunos terão a chance ainda concorrer a bolsas no ICMT que possui campi em cidades icônicas como Nova York, Roma e Belfast.

Em termos gerais, 2024 foi um ano marcado por iniciativas do governo estadual voltadas à criação de oportunidades através do investimento público. O estado alcançou recordes significativos em investimentos na ordem de R$ 340 bilhões voltados para infraestrutura escolar, estradas entre outros setores essenciais.

A segurança pública recebeu reforço com a adição de 7.800 novos policiais ao efetivo estadual – o maior aumento registrado nos últimos quatorze anos. O programa habitacional Casa Paulista foi responsável pela entrega acima da marca das 50 mil casas.

Além disso, na saúde pública foram realizadas cerca de 3.200 cirurgias diariamente com uma redução considerável nos tempos de espera para especialidades médicas específicas.

O Metrô da capital atingiu investimentos históricos com múltiplas obras simultâneas planejadas ao longo dos últimos cinquenta anos. Em assistência social, o Bom Prato serviu mensalmente milhões de refeições e ampliou sua cobertura com novas unidades.

A área cultural continua sendo um foco essencial para o governo paulista; dados adicionais sobre os resultados podem ser acessados no site oficial spsaotodosnadirecaocerta.sp.gov.br.