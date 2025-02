São Caetano participa de evento sobre desenvolvimento econômico

São Caetano do Sul esteve presente no Encontro de Desenvolvimento Econômico para Prefeitos, realizado terça-feira (18/2), em Campinas. O evento contou com a participação da vice-prefeita, Regina Maura Zetone, e do secretário da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), Alan de Camargo. O objetivo foi apresentar programas e iniciativas que visam fortalecer a economia dos municípios.

Durante o encontro, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, detalhou os programas promovidos pelo Governo do Estado para fomentar o setor e atrair novos investidores para os municípios.

“Este evento reforçou os laços entre as cidades e destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para impulsionar o desenvolvimento econômico por meio de programas estaduais, linhas de crédito e outras iniciativas que são essenciais para os projetos futuros”, destacou a vice-prefeita Regina Maura.

Para o secretário Alan de Camargo, as ferramentas oferecidas pelo Estado são fundamentais para qualificar os serviços prestados à população e oferecer suporte aos empreendedores. “Com essas iniciativas, conseguimos fortalecer a economia local e ajudar os empreendedores a gerar sua própria renda. Nosso objetivo é contribuir para o crescimento das empresas e ampliar o número de formalizações nos próximos anos”, afirmou.

Entre os programas, serviços e linhas de crédito apresentados estiveram os relacionados ao Desenvolve SP, Banco do Povo, PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), Investe SP e à Jucesp (Junta Comercial do Estado de São Paulo).