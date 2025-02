SDE realiza encontro para prefeitos e apresenta programas de desenvolvimento econômico

Com o objetivo de apresentar aos novos gestores municipais as ações e programas da pasta, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) realizou o “Encontro de Desenvolvimento Econômico para prefeitos eleitos – 1º mandato”. O evento aconteceu nesta terça-feira, 18 de fevereiro, no Expo Boulevard Iguatemi, em Campinas.

Mais de 700 pessoas participaram da iniciativa, tendo a oportunidade de conhecer importantes programas como o Qualifica SP, que oferece cursos profissionalizantes gratuitos; o SP Produz, que alavanca as cadeias produtivas locais; o Facilita SP, voltado para a desburocratização e liberdade econômica; os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) e as iniciativas de empregabilidade; o Banco do Povo, que oferece microcrédito para empreendedores; além das possibilidades de parcerias com as instituições vinculadas: Desenvolve SP, InvestSP e Junta Comercial (Jucesp).

Oportunidade para os prefeitos e gestores

Durante o evento, os participantes também puderam tirar dúvidas com as equipes técnicas nos estandes de cada programa da SDE e suas vinculadas, totalizando mais de 400 atendimentos.

“Um dos pilares do governo Tarcísio de Freitas é o diálogo. Por isso, queremos estar próximos das gestões municipais para alavancarmos o desenvolvimento regional”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima. “Ao conhecer nossos programas e vinculadas, os prefeitos tiveram a oportunidade de ganhar tempo na administração para acelerarmos as políticas públicas conjuntas de crescimento econômico”, completou.