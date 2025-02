Governo de SP anuncia investimento em projeto piloto de iluminação pública em Miracatu

O município de Miracatu, na região do Vale do Ribeira, foi escolhido para sediar um projeto piloto de iluminação pública eficiente, com investimento inicial de R$ 348,5 mil. A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), Natália Resende; a subsecretária de Energia e Mineração da Semil, Marisa Maia Barros; o presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito; e o coordenador de Desenvolvimento Regional e Territorial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Felipe Alves, visitaram o município para anunciar o investimento.

Desenvolvido pelo Centro Paulista de Inovação em Serviços de Iluminação Pública (CePIL) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), em parceria com a Semil e financiado pela Desenvolve SP, agência de fomento do Governo de São Paulo, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), a iniciativa marca o início de um trabalho técnico que depois será estendido a outros municípios.

“Entre os principais benefícios da implementação deste projeto, podemos destacar a redução de custos operacionais com o fornecimento de energia, a criação de empregos diretos e indiretos e a modernização do sistema de iluminação pública, que trará um impacto transformador na cidade, garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população”, comentou a secretária Natália Resende.

Entre os objetivos do CePIL, está a modernização dos sistemas de iluminação pública, com a disseminação de tecnologias como lâmpadas de LED, telegestão e sensores inteligentes; promover a inovação no setor, incentivando o desenvolvimento de novas tecnologias e modelos de negócio; além de capacitar agentes municipais em tecnologias, gestão e financiamento de projetos de iluminação pública.

Com duração de seis meses, o projeto piloto tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento urbano sustentável, segurança pública e qualidade de vida dos moradores. Ao final desse período, a Prefeitura de Miracatu receberá um projeto técnico contendo um diagnóstico da iluminação pública atual, recomendações de tecnologias, assessoria jurídica e capacitação para os gestores municipais, com o objetivo de facilitar a solicitação de financiamento e a implementação do projeto.

“Temos várias opções de financiamento possíveis para viabilizar a implementação do projeto e vamos estudar com a prefeitura qual o melhor caminho a seguir”, pontuou a subsecretária de Energia e Mineração, Marisa Maia.

O prefeito de Miracatu, Vinícius Brandão de Queiróz, comemorou a escolha do município. “Pra nós é uma enorme satisfação termos sido escolhidos para esse projeto piloto e vamos fazer todo o possível para contribuir com o sucesso dessa iniciativa que trará tanto benefício à população. Miracatu será uma referência”, disse.

Reunião com prefeitos

A secretária Natália Resende também se reuniu com prefeitos de 16 cidades do Vale do Ribeira, para falar sobre os benefícios disponíveis para as cidades e ouvir as reivindicações das gestões públicas. Na ocasião, ela detalhou os mais de R$ 500 milhões em investimentos já realizados na região e anunciou que, incluindo os recursos previstos no contrato da Sabesp, estão previstos mais de R$ 4 bilhões em rodovias, obras de saneamento e drenagem na região.

“Estamos junto com os municípios no enfrentamento dos desafios e temos ações de apoio em diferentes frentes, seja no apoio técnico, seja na realização de obras estruturantes de infraestrutura de rodovias, travessias, drenagem e saneamento”, ressaltou a secretária.