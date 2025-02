Vale do Ribeira abre a temporada 2025 do Sabor de São Paulo

A Rota Gastronômica Vale do Ribeira, localizada em uma das regiões mais ricas em cultura e biodiversidade do Estado de São Paulo, oferece ao público bem mais do que derivados de banana e palmito, produtos típicos do sudoeste do Estado: suas receitas carregam no DNA os sabores de comunidades quilombolas, a herança milenar indígena e o legado de imigrantes europeus e japoneses que deram origem à comunidade que hoje habita o Vale.

São pratos em que a estrela pode ser uma farofa de mandioca com ostra, um tempurá de pescado com folhas de shisô, planta típica da culinária oriental adaptada à região, ou até um pastel de farinha de milho. Sem esquecer, é claro, de iguarias únicas como a cachaça de cataia, uma fruta comum na região, e a imensa variedade de lasanhas, moquecas e até brigadeiros gourmets à base daqueles que são os carros-chefe: o palmito e a banana.

Para valorizar ainda mais a riqueza gastronômica da região, o município de Registro abre a temporada 2025 do Sabor de São Paulo, o maior programa de valorização da gastronomia paulista, com a capacitação de profissionais ligados à culinária regional. Os workshops acontecem na sexta, 21, e o festival gastronômico, no sábado, 22, é aberto ao público, com as melhores receitas, da mais antiga rota gastronômica do Estado de São Paulo. Além disso, a música está garantida no festival com o cantor e multi-instrumentista Harison Rodrigues, que anima o público tocando MPB e pop rock.

“Ao divulgar a culinária regional, valorizamos a identidade da região e criamos um ativo muito importante para o turismo, com potencial de gerar novos negócios, renda e empregos para o Vale do Ribeira, um fator de desenvolvimento sustentável e de conservação de sua biodiversidade”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de SP.

O Programa Sabor de SP é uma realização da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), realizado em parceria com o Mundo Mesa e o Senac. Entre julho de 2023 e novembro de 2024, o programa visitou 35 regiões turísticas e percorreu 13 Rotas Gastronômicas. Ao todo, impactou 6.110 pessoas com festivais regionais, capacitou 1.170 profissionais do setor e mobilizou 301 municípios paulistas.

A chef madrinha desta rota, Morena Leite, marca presença com uma aula-show onde prepara um robalo com escamas de banana da terra, Pirão de caranguejo e brigadeiro Capim Santo, com produtos típicos da Rota Gastronômica Vale do Ribeira, composta pelas regiões turísticas Caminhos da Mata Atlântica, Cavernas da Mata Atlântica e Lagamar.

O programa também tem apoio de instituições como Sebrae, Faesp, Senar, Aprecesp, Amitesp, prefeituras locais, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Fundo Social. A programação e os produtores podem ser consultados no link: https://www.sppratodos.com.br/cultura-gastronomia/valedoribeira.