Crédito da Desenvolve SP cresce 35,7% para o setor privado

O total de crédito da Desenvolve SP para planos de negócios apresentados por empresas de até médio porte cresceu 35,7% na comparação entre janeiro de 2024 e o mesmo período de 2025.

Inovação, modernização do processo produtivo, aquisição de máquinas e equipamentos, projetos voltados para sustentabilidade, entre outras demandas dos empresários, somaram R$ 17,17 milhões no mês passado. Em janeiro de 2024, esse valor foi de R$ 12,65 milhões.

Crescimento Sustentável: Desenvolve SP ultrapassa R$ 8,2 bilhões

Em 25 meses da atual gestão do governo do Estado, apenas para micro, pequenos e médios empresários, a agência de fomento paulista liberou mais de R$ 810 milhões. No acumulado histórico da Desenvolve SP, os desembolsos para o setor privado já somam quase R$ 6 bilhões, alcançando mais de 12.500 empresas em 471 cidades paulistas.

Se considerados também os valores liberados para prefeituras, o total de desembolsos desde o início das operações da agência, em 2009, ultrapassa R$ 8,2 bilhões. Nesses 15 anos, o crédito da Desenvolve SP já chegou a mais de 500 das 645 cidades do Estado.

Empreendedorismo em foco: crédito que transforma negócios

Localizada no limite de Jaguariúna com Holambra, no Circuito das Flores, região de Campinas, a Ceaflor tem mais de cinco anos de existência e ampliou de 48% para 70% a participação da região no mercado nacional de plantas e flores. São 946 boxes, que comercializam floricultura, acessórios para paisagismo, plantas para jardim, flores de corte e flores de vaso.

Cumprindo seu papel de democratizar o crédito sustentável e estimular o desenvolvimento nas cidades, a Desenvolve SP acreditou no projeto de Antônio Carlos Rodrigues. Com o crédito da agência de fomento paulista, “Toninho“, como é conhecido pelos colegas, acelerou o processo de cobertura do pavilhão, conseguindo assim cumprir as metas estabelecidas junto a investidores e locatários.

“A gente tinha o projeto, tinha a ideia, mas faltava capital. Então procuramos a Desenvolve SP, que nos deu essa tranquilidade de sermos donos do nosso negócio. Isso nos ajudou muito e foi a porta de entrada para que outros investidores viessem, pois viram segurança naquilo que a gente estava fazendo”, afirmou o empresário.

Expansão regional: crédito cresce em cinco áreas do Estado

Cinco Regiões Administrativas (RAs) do Estado registraram alta nos desembolsos ao se compararem os valores liberados pela Desenvolve SP em janeiro de 2024 e no mesmo período deste ano. Somente no mês passado, foram mais de R$ 30,5 milhões em crédito para projetos e planos de negócios apresentados por prefeituras e empresas das regiões de Franca, Rio Preto, Ribeirão Preto, São Paulo e Central.

Jornada de Crédito: Agência leva oportunidades ao interior

Nos dias 12 e 13 de fevereiro, com paradas em Campinas, Barretos e Ribeirão Preto, a Desenvolve SP retomou as Jornadas de Crédito. Nesses encontros – organizados pela agência de fomento paulista – o diretor-presidente da Desenvolve SP, Ricardo Brito, apresenta a agência e suas linhas de crédito aos empresários, que têm a oportunidade de tirar dúvidas com nossos consultores sobre como impulsionar os negócios e torná-los mais produtivos e sustentáveis.

Desde setembro de 2024, já foram 17 jornadas, com a participação total de mais de cerca de 650 empreendedores. “A missão da Desenvolve SP é democratizar o crédito sustentável, ajudar o empreendedor paulista a inovar, crescer e impulsionar sua produção, gerando assim mais empregos e renda, essenciais para o crescimento econômico do Estado”, afirma Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP.