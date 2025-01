Desenvolve SP se compromete com investimentos no setor de infraestrutura

A Desenvolve SP anunciou o compromisso de investimento no Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) Mauá Saneamento III, gerido pela JiveMauá. Esses recursos serão direcionados ao crédito direto para empresas, com ênfase em pequenas e médias que atuam na cadeia de saneamento básico.

O FIDC conta com R$ 240 milhões em capital comprometido e segue como parte de um esforço mais amplo: a universalização do saneamento básico no Brasil até 2030, para a qual estima-se que sejam necessários aproximadamente R$ 700 bilhões em investimentos.

Impacto na sociedade e sustentabilidade

Com o investimento neste FIDC, a agência busca reforçar sua contribuição para a melhoria da qualidade de vida no Estado de São Paulo, promovendo o acesso a serviços essenciais de saneamento básico, fundamentais para a saúde e bem-estar da população.

A universalização do saneamento básico é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e faz parte dos pilares da Desenvolve SP sendo fundamental para o avanço social e ambiental não só do Estado de São Paulo, mas de todo o Brasil.