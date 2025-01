Desenvolve SP tem o melhor biênio da história

A Desenvolve SP, agência de fomento do Governo do Estado de São Paulo, encerrou o biênio 2023-2024 com R$ 2,026 bilhões em créditos liberados para prefeituras e empresas paulistas, o maior volume de sua história. O montante representa um crescimento de 35% em relação ao biênio anterior (2021-2022), que somou R$ 1,47 bilhão.

Entre os setores público e privado, foram beneficiadas 112 prefeituras e 2.934 micro, pequenas e médias empresas, distribuídas em 278 municípios paulistas. Do total, R$ 1,23 bilhão foi direcionado a administrações municipais e R$ 793 milhões a empreendedores.

Resultados regionais e avanços estratégicos

O crédito liberado cresceu nas regiões administrativas do estado. Campinas, Presidente Prudente e São José dos Campos são os maiores destaques desse crescimento. Linhas específicas para práticas sustentáveis registraram aumento de, 139%, atingindo R$ 231 milhões, enquanto o apoio ao empreendedorismo feminino teve expansão de 183%.

Impacto econômico e inovação

Desde sua criação em 2009, a Desenvolve SP já financiou R$ 8,2 bilhões em projetos públicos e privados, abrangendo 79,5% dos municípios paulistas. O foco em inovação resultou em R$ 428,5 milhões liberados para iniciativas como a modernização de tecnologias e desenvolvimento de novos produtos.

Comparativo: Brasil e São Paulo na abertura de novas empresas

Em 2024, o estado de São Paulo registrou a abertura de 309.934 novas empresas entre janeiro e outubro, superando o total de 2023, que foi de 307.326. Este crescimento reflete ações para fortalecer o empreendedorismo, como acesso facilitado a crédito e programas de apoio às micro e pequenos empresas.

No setor de comércio, especificamente, São Paulo registrou a abertura de 92,8 mil novas empresas entre janeiro e agosto de 2024, um aumento de 14,3% em relação ao mesmo período de 2023. Este desempenho destaca a força do estado no cenário nacional, consolidando sua posição de protagonista econômico.

Casos de sucesso da Desenvolve SP

Empresas como a Zanthus e Sinergia Orgânicos destacam a relevância do crédito. “Foi muito importante o crédito para alavancarmos um novo segmento dentro da Sinergia, que é de fato o da compostagem. Nosso faturamento cresceu. Coletamos por volta de 200 toneladas de resíduo orgânico e tivemos um grande impacto ambiental também na emissão de metano na atmosfera”, afirmou Daniel Carvalho, CEO da Sinergia.

Já a empresária Cíntia Germano ampliou sua clínica veterinária com o apoio da linha Desenvolve Mulher. “Pegamos o crédito para fazer uma expansão e montar uma unidade nova. O resultado foi ótimo, está valendo muito a pena. Compramos equipamentos, ampliamos o espaço, as salas de atendimento e a capacidade de internação. Conseguimos inclusive fazer uma segmentação para cães e gatos, algo que queríamos também”, afirmou a empresária.