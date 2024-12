SP investe mais de R$ 1,3 bilhão em apoio ao empreendedorismo em dois anos

O Governo do Estado de São Paulo, através de suas iniciativas de crédito e agências de fomento, alcançou a marca de R$ 1,3 bilhão em recursos financeiros nos últimos dois anos, com o objetivo de impulsionar o empreendedorismo em todo o território paulista. As operações de crédito realizadas até novembro de 2024 somam R$ 531,4 milhões, beneficiando mais de 14 mil empreendedores por meio do Banco do Povo Paulista (BPP), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), e da Desenvolve SP, além do Fundo de Expansão e Apoio à Produção (Feap) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Esses investimentos refletem o compromisso do Governo em aprimorar o ambiente de negócios no estado, fortalecendo a colaboração com o setor privado. O plano Direção Certa, que engloba ações para modernizar a administração pública e aumentar a eficiência dos gastos estaduais, é uma das diretrizes centrais desse esforço.

Para pequenos empreendedores que desejam expandir seus negócios, o Banco do Povo oferece linhas de microcrédito com condições vantajosas. Dielson Nascimento Cordeiro, proprietário de um pet shop em Itaquera, zona leste da capital, exemplifica essa iniciativa. Ao obter financiamento para aumentar seu estoque, ele conseguiu negociar melhores preços e formar parcerias estratégicas. “Com o dinheiro recebido, pude comprar mercadorias com melhores condições e manter uma margem de lucro saudável”, afirma Cordeiro.

Entre janeiro de 2023 e novembro de 2024, quase 30 mil operações foram realizadas por aqueles que iniciaram ou aprimoraram seus negócios utilizando os recursos do Banco do Povo, totalizando R$ 421 milhões em empréstimos. Em 2024, até novembro, o banco liberou R$ 189 milhões em 12.310 operações.

As três linhas de crédito disponíveis — Empreenda Rápido, Empreenda Mulher e Empreenda Afro — oferecem valores que variam entre R$ 200 e R$ 21 mil. Para acessar esses recursos, os empreendedores devem participar de um curso gratuito oferecido pelo Qualifica SP e Sebrae sobre gestão empresarial.

Além disso, a Desenvolve SP também se destaca como um importante agente financeiro para empresas. De janeiro a novembro de 2024, a agência desembolsou R$ 724,5 milhões para apoiar o setor privado, sendo que mais da metade desse montante foi direcionado a micro e pequenas empresas. Luiz Paulo Ziglio, um dos beneficiários dessa agência, utilizou os recursos para instalar um sistema fotovoltaico em sua empresa franqueadora de bolos caseiros em Ourinhos. “A equipe da Desenvolve SP foi extremamente atenciosa e técnica”, relata.

A Desenvolve SP foi reconhecida em 2024 como um dos principais intermediários de financiamentos através dos fundos operados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A realização da Jornada de Crédito em 14 cidades também foi um marco significativo, atendendo mais de 500 empresários locais.

O Feap tem como missão oferecer apoio financeiro ao agronegócio paulista. Em 2024, o fundo destinou R$ 87,6 milhões para financiar 821 produtores rurais. No acumulado dos últimos dois anos, foram mais de R$ 193 milhões investidos em benefício de mais de mil produtores. O programa Feap Mulher também merece destaque ao destinar R$ 4,2 milhões para apoiar agricultoras.

A administração estadual tem se esforçado para garantir um ambiente propício para investimentos que gerem oportunidades e dignidade à população. Nos últimos anos, São Paulo alcançou recordes significativos em diversas áreas: desde a desestatização da Sabesp até investimentos expressivos na infraestrutura pública e na saúde.

Através dessas iniciativas integradas, o governo busca não apenas fomentar o crescimento econômico mas também promover uma sociedade mais justa e igualitária.

Para mais informações sobre as opções de crédito e programas disponíveis, acesse: SDE.