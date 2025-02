Desenvolve SP abre temporada de Jornada de Crédito 2025 em Franca

A Desenvolve SP realizará no dia 12 de fevereiro a primeira Jornada de Crédito de 2025 em Franca. O evento tem como objetivo ampliar o acesso de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) a soluções financeiras que impulsionem seu crescimento e a competitividade no mercado.

Com a participação de Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP, o encontro reunirá empresários e empreendedores interessados em conhecer as opções de crédito disponíveis. Também estarão presentes representantes do Sebrae, do CIESP, das Associações Comerciais e de outras entidades parceiras.

Programação

A programação contará com painéis e apresentações sobre temas essenciais para a gestão financeira e expansão dos negócios, incluindo acesso a crédito, condições de financiamento e alternativas para alavancar investimentos. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de tirar dúvidas diretamente com especialistas e entender como o crédito pode ser um aliado estratégico no fortalecimento de suas empresas.

O que é Jornada de Crédito?

A Jornada de Crédito faz parte das iniciativas do Governo do Estado de São Paulo para fomentar o desenvolvimento econômico e fortalecer o ambiente de negócios local.

“A Desenvolve SP, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, reafirma seu compromisso em apoiar o crescimento sustentável das MPMEs. Sabemos que o acesso ao crédito é um dos principais desafios dos empreendedores, e a Jornada de Crédito chega como uma oportunidade de apresentar soluções financeiras acessíveis e eficientes”, destaca Ricardo Brito, diretor-presidente da Desenvolve SP.

Para mais informações e inscrições, acesse: www.desenvolvesp.com.br.