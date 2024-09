São Bernardo registra saldo de 9.915 empregos no acumulado do ano

Protagonista em políticas públicas na geração de trabalho e renda, a cidade de São Bernardo é, mais uma vez, destaque no levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta sexta-feira (27/9) pelo Ministério do Trabalho e Emprego, vinculado ao governo federal. O município registrou saldo positivo de 9.915 empregos no acumulado deste ano, entre janeiro e agosto, encabeçando o ranking regional.

Para dar a dimensão do resultado, o número representa um terço do total de vagas criadas com carteira assinada no Grande ABC, que computou 30,3 mil postos no período. Com a soma, São Bernardo se mantém na quarta posição do Estado de São Paulo no acumulado de 2024, atrás somente da Capital, Guarulhos e Campinas.

São Bernardo contabiliza, neste ano, 112.135 admissões ante 102.220 desligamentos. A variação positiva foi de 3,60%. Considerando apenas o mês de agosto, o cenário é também bem favorável, quando o município criou 1.358 empregos, sendo 14.019 contratações. O destaque fica nos setores serviços e comércio, com saldo de 582 e 487 postos, respectivamente, e indústria, 306.

No cenário dos últimos 12 meses (entre setembro de 2023 e agosto de 2024), São Bernardo chega a 11.141 empregos de saldo, uma variação positiva de 4,06%. São 158.012 admissões no período contra 146.871 demissões.

“São Bernardo se tornou referência no fomento do emprego, renda e novas oportunidades, com medidas efetivas, incluindo realização de feirões, leis de incentivo, desburocratização, sem aumento de impostos e, assim, atraindo empresas para a nossa cidade. Por conta deste conjunto de ações, o município tem vivido um bom momento, o que vem resultando em números satisfatórios, tanto do ponto de vista econômico quanto de empregos”, sustentou o prefeito Orlando Morando.

MEDIDAS – Entre as ações da Administração que impactaram a geração de emprego em agosto, destaque para o Feirão de Aniversário, que ofertou mais de 1.500 vagas na ocasião. Modelo para outras cidades, a realização de feirões já se consolidou como política da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo, facilitando a aproximação entre empresas e a população na busca por emprego.

Agência pública de emprego na cidade, a Central de Trabalho e Renda (CTR), situada Rua Padre Lustosa, 48, no Centro, tem sido outra ferramenta importante para impulsionar a geração de oportunidades no município.