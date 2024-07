São Bernardo recebe o espetáculo “Sonho de artista”

Chega em São Bernardo do Campo a temporada do Circula Repertório, Borbolina Cia na carreira, contemplado pela Lei Paulo Gustavo 20/2023 – Difusão Cultural, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura. O projeto prevê a circulação de dois espetáculos do repertório da Borbolina: O menino e a cerejeira por cinco cidades do noroeste paulista e a circulação de Sonho de artista, por outras cinco cidades.

O Teatro Elis Regina, em SBC, recebe no próximo dia 10 de agosto (sábado), às 16h, “Sonho de artista”, espetáculo que vem encantando públicos de todas as idades desde 2021. Com texto e direção de Stella Tobar, com uma carreira de três décadas no circuito cultural, o espetáculo fala da vocação do artista, em uma homenagem lúdica e divertida a esse ofício e às dificuldades de criar e viver de arte, em uma releitura surpreendente da fábula A cigarra e a formiga.

Para favorecer o acesso de todos a uma mensagem estimulante, além de gratuito, haverá interpretação em Libras e audiodescrição. Integrantes de ongs e instituições culturais estão sendo convidados, além do público habitual.

“Em Sonho de artista apresentamos ao público o conceito de arte como trabalho. Um trabalho digno como qualquer outro, cuja função é divertir, emocionar e despertar nossa humanidade. Além disso, a peça apresenta principalmente ao público-mirim, o incentivo de não abandonar seus sonhos e poder trilhar a profissão escolhida por vocação e coração, como a formiga da nossa montagem que decide seguir o sonho de ser artista como profissão”, reforça Stella, feliz com a estimulante temporada cultural em curso nesse segundo semestre, inaugurada em Limeira e agora para o público de São Bernardo do Campo. No total, serão dez cidades atingidas, trinta apresentações e dez workshops de formação, voltados aos artistas, profissionais e amadores.

SERVIÇO

10 (sábado) – Sonho de Artista

Sessão aberta ao público. 16h.

Local: Teatro Elis Regina. Av. João Firmino ,900 – Assunção, São Bernardo do Campo F: (11)4109-6262

Inclusivo: interpretação em Libras e audiodescrição.

OBS: Na véspera, dia 9 (sexta), apresentação para escolas – 10h e 14h., mesmo local.

No dia anterior, 8 (quinta), Workshop, das 16h às 18h. E.E. Professora Clarice de Magalhães. Avenida Senador Ricardo Batista, 355. Bairro Assunção. SBC.

Sinopse:

Sonho de Artista, texto e direção de Stella Tobar. Co-direção de João Bourbonnais. Com Stella Tobar e Giuliano Caratori, diverte ao falar da vocação do artista e da escolha da profissão com o coração. Dois artistas saltimbancos que não se conhecem escolhem o mesmo teatro, dia e horário para realizar a mesma peça. Após discutirem e chegarem a um acordo, topam apresentar juntos a fábula comum a ambos, A cigarra e a formiga. Mas com o aparecimento de uma formiga que quer ser artista, essa antiga história ganha contornos surpreendentes. Será que a formiga conseguirá realizar seu sonho? Duração: 55 min.

Workshop: A preparação do artista de teatro – Atuação, por Stella Tobar.

O workshop aborda o tema de uma forma ampla, seja preparo físico e emocional, com técnicas de atuação, mas também com ferramentas para traçar uma carreira que passa por se autoproduzir no teatro. Promover uma visão ampla dessa profissão aos artistas amadores e trocar conhecimento com os profissionais locais é o intuito.

Stella Tobar é atriz, diretora, dramaturga, professora e produtora teatral. Formada em Artes Cênicas pela Unicamp, trabalha profissionalmente há 28 anos. Integrou diversas Cias importantes até fundar a Borbolina Cia em 2015.

Público-alvo: artistas profissionais, amadores ou estudantes de teatro.

Faixa etária: a partir de 14 anos., Número de vagas: 30, Duração: 2h